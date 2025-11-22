Фантастичният Симеон Николов и Локомотив взеха драматичното дерби на Русия с обрат! (ВИДЕО)

Отборът на големия български волейболен талант Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, обърна и надви драматично шампиона Зенит Казан с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29). в дербито от осмия кръг на Суперлигата на Русия. Тимът на Пламен Константинов и неговия асистент Андрей Жеков постигна осми пореден успех от началото на сезона и с 24 точки оглави еднолично върха. Зенит Казан е трети с 20 пункта.

Локомотив Новосибирск победи Зенит Казан

18-годишният невероятен разпределител Николов блесна с 10 точки (4 аса, 2 блока, 44% ефективност в атака). В най-критичния момент - при 30:29 в четвъртия гейм, Мони пусна технично топката в полето на съперника, за да донесе победата.

Домакините от Казан започнаха по-добре и си осигуриха аванс от 8:4 въпреки прекъсване на Пламен Константинов. Преднината нарасна дори до 13:6. Локомотив все пак се съвзе и намали до две изоставане - 16:18. Все пак шампионът удържа и взе първата част. През втория гейм Николов и компания доминираха. Те диктуваха темпото от самото начало, а разпределитят дирижираше умело атаките - 25:20.

В третата част ключово се оказа откъсването с 11:5 за тима от Новосибирск. Разликата се стопи до 16:13, но в решителните мигове момчетатата на българския селекционер не трепнаха. Четвъртата част протече при разменено водачество. Локомотив стигна до мачбол при 24:23, но Волвич изравни. След драматични минути Николов успокои страстите с пусната топка за 31:29.

Капитанът на Белгия Сам Деру стана най-резултатен за Локомотив с 16 точки. Раджабдибир Шахбанмирзаев добави 15. Омар Курбанов също се отличи с 15 Дмитрий Волков бе най-резултатен за шампиона Зенит с 13 точки. Михаил Лабинский добави още 12 точки.

