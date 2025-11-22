Политически спор за Варна: Ще бъде ли прекратен мандатът на Благомир Коцев?

В неделя предстои извънредно заседание на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, което беше насрочено да разгледа сигналите за прекратяване на пълномощията на арестувания кмет Благомир Коцев. Очакваше се комисията да гласува дали да бъде прекратен мандатът му по административен път.

Политическата бомба преди вота

Въпреки първоначалните очаквания за напрегнат дебат и вот, заседанието на практика е силно предопределено от политическо решение, взето часове преди това. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил на представителите на партията в ОИК-Варна да гласуват против прекратяването на мандата на кмета.

Какво се очаква в неделя?

За да бъде взето решение за прекратяване на пълномощията на кмета, са необходими мнозинство от 18 гласа в Общинската избирателна комисия.

Очакван развой: Без гласовете на ГЕРБ, които имат ключова роля в комисията, това мнозинство е практически невъзможно да бъде събрано.

Извод: Очаква се в неделя ОИК да не успее да събере нужните гласове, с което процедурата по административното отстраняване на кмета на този етап ще бъде блокирана. Заседанието ще се превърне повече в политически форум за изразяване на позиции, отколкото в решаващ вот.

Коментарът на Борисов: „Не желая служебни победи“

Бойко Борисов е обяснил решението си с мотива, че не желае "служебни победи". Този ход се тълкува като стратегически – ГЕРБ се дистанцира от това да бъде възприета като партията, която политически „екзекутира“ кмет от опозицията (ПП-ДБ) чрез административна процедура. Вместо това, той изглежда предпочита изходът да бъде решен по съдебен път – т.е. с влязла в сила присъда, или освобождаване от ареста.

Коментарът на опозицията: "Бързане и съмнително насрочване"

Извънредното заседание беше свикано след края на работния ден в петък, малко след като Коцев беше прехвърлен от Софийския затвор във Варненския.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) коментира, че насрочването на извънредно заседание в почивен ден, е изненадващо и целта е била очевидна – бързо отстраняване на кмета Коцев преди съдебния процес за мярката му за неотклонение. С решението на Борисов, това „бързане“ вече е компрометирано.

Контекст: Съдебният път остава ключов

Докато политическият вот в неделя вероятно ще се провали, фокусът се измества отново към съдебния процес.

Причина за заседанието: Заседанието на ОИК бе предизвикано от сигнали за прекратяване на мандата след ареста на Коцев по обвинения за престъпно сдружение за подкупи, принуда и искане на подкуп.

Следваща дата: Делото срещу Коцев беше прехвърлено във Варненския окръжен съд, където заседанието за разглеждане на мярката му за неотклонение е насрочено за следващия четвъртък, 27 ноември.

Ключов момент: Ако съдът промени мярката му от "задържане под стража" на по-лека (например домашен арест или парична гаранция), Благомир Коцев може да се върне на поста си и да изпълнява задълженията си, докато няма влязла в сила присъда.

