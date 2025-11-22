Студио Actualno:

Лукашенко освободи 31 украинци по договореност с Тръмп

22 ноември 2025, 16:08 часа 340 прочитания 0 коментара
Президентът на Беларус Александър Лукашенко помилва 31 украински граждани, предаде агенция БелТА, цитирайки говорителката на президента Наталия Ейсмонт. "Следвайки договореностите, постигнати между американския президент Доналд Тръмп и президента на Република Беларус Александър Лукашенко, по искане на украинската страна и за да се създадат условия за уреждане на въоръжения конфликт в съседната държава, президентът, ръководен от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, помилва 31 граждани на Украйна, извършили криминални престъпления на територията на страната ни", заяви Ейсмонт.

Завръщане в Украйна

По-късно през деня Киев обяви, че освободените от затвори в Беларус 31 украински граждани са пристигнали в Украйна, предаде Ройтерс.

"Жените и мъжете, задържани в Беларус и осъдени на различен срок – от 2 до 11 години - затвор, се връщат в Украйна, съобщи в "Телеграм" комитетът за координиране на размяната на затворници в Киев. "Изказваме благодарността си към САЩ и президента Доналд Тръмп за ползотворната работа по връщането на украински цивилни и военни от Беларус и Русия", добави той.

Освободените украинци ще получат необходимата медицинска помощ и рехабилитация, заяви комитетът.

В четвъртък президентът на Беларус Александър Лукашенко вече освободи двама католически свещеници, осъдени за "тежки престъпления срещу държавата", след дипломатически преговори с Ватикана, предаде Белта.

Лукашенко, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, освободи от средата на 2024 г. няколкостотин затворници в опит да подобри отношенията на Минск със Запада след години на санкции заради нарушения на правата на човека и подкрепата за Русия във войната в Украйна, припомня Ройтерс.

Този месец Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, който води преговори за освобождаването на още затворници.

