Зеленски определи преговорния екип: Украйна ще се консултира с партньорите

22 ноември 2025, 14:33 часа 226 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски одобри състава на делегацията за преговорите, която ще бъде водена от ръководителя на администрацията му и в която участват високопоставени служители от сферата на сигурността, се казва в изявление на неговата администрация в "Телеграм". Украйна ще се консултира през следващите дни с партньорите си и заедно ще обсъдят стъпките за спиране на войната, се посочва още в съобщението.

Президентът подписа указ за сформирането на делегация на Украйна за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир, предаде Укринформ, като отбеляза, че указът е публикуван на уебсайта на държавния глава.

Състав на делегацията 

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак. Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители, уточни Укринформ.

"Украйна никога няма да бъде пречка за постигането на мир и представителите на украинската страна ще защитават интересите на украинския народ и основите на европейската сигурност", подчерта в изявлението си президентската канцелария.

По-рано американският президент Доналд Тръмп даде краен срок на Володимир Зеленски да подпише 28-точковия мирен план на САЩ, а именно до Деня на благодарността в Щатите, 27 ноември. Украинският президент отвърна, че се е заклел да защитава суверенитета на Украйна, когато е встъпил в длъжност, и или Киев ще продължи да отстоява този суверенитет, достойнството и свободата си, или ще загуби един от най-важните си партньори.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
