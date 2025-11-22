Украйна и САЩ ще преговарят в Швейцария за мирно споразумение с Русия

Украйна ще участва скоро в консултации със САЩ в Швейцария, за да обсъди плана на Доналд Тръмп за прекратяване на войната с Русия. Това съобщи във Фейсбук председателят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Ройтерс. "В следващите дни ще започнем консултации в Швейцария между високопоставени украински и американски представители относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение", заяви той.

Нов етап от диалога

"Украйна подхожда към този процес с ясно разбиране за своите интереси. Става дума за нов етап от диалога, който продължава от няколко дни и чиято основна цел е да хармонизира нашата визия за следващите стъпки", добави той.

Още: Зеленски определи преговорния екип: Украйна ще се консултира с партньорите

По-рано днес президентът Володимир Зеленски подписа днес указ за сформиране на делегация, която ще отговаря за участието "в преговорния процес със САЩ и други международни партньори на Украйна, както и с представители на Русия".

Делегацията ще се оглавява от ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак.

Нейният състав включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, началника на Главното управление на разузнаването (ГУР) към министерството на отбраната Кирило Буданов, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Гнатов и други висши представители.

Още: Зеленски отговори на Тръмп и плана му: Заклел съм се да пазя суверенитета на Украйна (ВИДЕО)

Вчера Зеленски отхвърли американския план за прекратяване на продължаващото близо 4 години руско нашествие и увери, че ще се опита да предложи алтернативни решения на Вашингтон. Текстът се приема с тревога в Киев, тъй като включва няколко основни изисквания, формулирани от Русия.

Планът включва по-специално отстъпване на територии от Украйна и намаляване на размера на нейната армия, но предлага и западни гаранции за сигурността на Киев.