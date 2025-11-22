Спорт:

Какво завръщане на "Камп Ноу"! Барселона разгроми Атлетик Билбао

22 ноември 2025
Барселона постигна категоричен успех над Атлетик Билбао с 4:0 при завръщането си на „Камп Ноу“ в двубой от 13-ия кръг на Ла Лига. Пред около 45 000 зрители Роберт Левандовски откри резултата рано-рано. До почивката Ламин Ямал асистира на Феран Торес. В началото на втората част Фермин Лопес на практика сложи точка на спора. Ситуацията за баските се влоши в 54-тата минута, когато Сансет бе изгонен. В 90-ата минута комбинацията Ямал-Торес се повтори за крайното 4:0.

Каталунският гранд стартира по възможно най-добрия начин. Левандовски изведе Барса напред след неубедителна намеса на Симон. В средата на полувремето гол на Торес бе отменен заради засада. Малко преди почивката обаче нямаше какво да спре Феран Торес, който получи от Ямал и вкара за 2:0.

В 48-ата минута домакините сложиха точка на спора. Лопес се разписа с много красив шут за 3:0. В 54-тата минута Атлетик остана с десет души заради директен червен картон на Оиан Сансет. Малко по-късно Олмо пропусна добър шанс за "лос кулес". В 90-ата минута Ямал пусна нов хубав пас към Торес, който от близка дистанция оформи крайното 4:0.

С успеха отборът на Ханзи Флик временно излезе начело в класирането. Барселона събра 31 точки - колкото има и големият съперник Реал Мадрид. "Кралете" обаче са с мач по-малко. Баските пък се намират в криза, като заемат осмата позиция със 17 пункта.

Джем Юмеров
