FT разкри плановете на САЩ за Украйна след края на войната

Високопоставени американски чиновници са заявили за готовността на Вашингтон да допринесе за осигуряването на безопасността на следвоенна Украйна, като предостави т.нар. "стратегически инструменти" - наблюдение и разузнаване с прилагането на ISR технологии, системи за командване и управление, системи за ПВО, с цел да се подкрепи възможно европейско разгръщане на войски на място, наречено "коалиция на желаещите" и оглавявано от Великобритания и Франция.

Идеята

Президентът на САЩ Доналд Тръмп лично заяви, че Съединените щати ще бъдат част от „координирането“ на гаранциите за сигурност за Украйна след края на пълномащабна война – точно това Киев изисква, за да възпре евентуална нова руска атака след мирното споразумение, съобщава Financial Times.

Предложението на САЩ зависи от готовността на европейските столици да изпратят десетки хиляди войници в Украйна. То може да бъде оттеглено. Това обаче представлява голяма промяна в позицията на администрацията на Тръмп, която по-рано тази година изключваше всякакво участие на САЩ в защитата на следвоенна Украйна, съобщават медиите. Това е окуражило европейските чиновници, които прекараха месеци в опити да убедят САЩ да засилят подкрепата си за Киев.

Гаранции за сигурност

Западните столици са изготвили предварителен план, включващ демилитаризирана зона, която може да бъде патрулирана от неутрални мироопазващи войски от трети страни, договорени между Украйна и Русия. Зад нея трябва да има по-мощна линия на отбрана, осигурена от украински войски, въоръжени и обучени от страните от НАТО.

След това европейски сили за сдържане биха могли да бъдат разположени във вътрешността в Украйна като трета линия на защита, а САЩ ще осигурят подкрепа от тила. Но дори и с евентуална подкрепа от страна на САЩ, обществеността и политиците в много европейски страни остават предпазливи относно потенциалното изпращане на войски в Украйна.

Потенциалът на мирното споразумение

Тръмп настоява за по-бързо сключване на мирно споразумение, но Москва и Киев все още се разминават по ключови въпроси - от контрол над териториите до гаранциите за сигурност. САЩ, както и преди са против разполагането на собствени войски в Украйна. "Други представители на администрацията на Тръмп, вкл. и министърът на отбраната, се отнасят скептично към всяко участие в следвоенни гаранции, опасявайки се, че това ще въвлече САЩ в бъдещ конфликт", се казва още в статията.

