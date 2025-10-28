Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск, битки се водят и в града (ВИДЕО)

Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение. "Разговарях с армията - обръща се специално внимание на Покровск, както и на съседните райони. Именно там окупаторът е съсредоточил най-големите си офанзивни сили и провежда значителни атаки. Битки се водят и в града, Покровск е основната им цел. Всеки резултат, постигнат от нашите сили, е успех за зяла Украйна", каза Зеленски.

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области. "Възможностите за нанасяне на далекобойни удари са част от нашата независимост и ще бъдат най-важният елемент в гарантирането на мира," каза Зеленски. Президентът на Украйна добави, че военните лидери са обсъдили цели на ударите до края на годината, включително "географско разширяване" на атаките.

“Разговаряхме с производители на оръжия – оръжия за удари дълбоко в територията на Русия. Това е подходящият формат за среща на щаба – да съберем производителите, отговорните за ефективното използване на нашите дронове и ракети, отговорните за финансирането, както и дипломатите. Предоставяме тригодишни договори на най-ефективните производители. Разширяваме този подход с дългосрочни договори, за да имаме по-голяма сигурност както производителите, така и нашата армия“, обяви той.

“На всяка среща на щаба ще проверявам темпото на сключване на договори: това трябва да бъде изпълнено. При всеки сценарий Украйна трябва винаги – и винаги ще има – достатъчни възможности за далечен обсег. Както сега, във военно време, така и не по-малко след това – като част от гаранциите за сигурност за нашето бъдеще, за нашите деца“, добави той.

“Възможностите за далечен обсег са компонент на независимостта и ще бъдат най-важният компонент за осигуряване на мира. Глобалните санкции и нашата прецизност практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при условия, които са справедливи за Украйна. Всички цели за дълбоки удари трябва да бъдат напълно фиксирани до края на годината, включително разширяването на нашия обсег на действие на далечно разстояние“, категоричен бе Зеленски.

