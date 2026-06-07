Зеленски осъди атаката срещу ядрен обект край Чернобил: Има ли повишена радиоактивност?

След като тази сутрин стана ясно, че през нощта руски дрон е ударил хранилище за отработено ядрено гориво близо до Чернобилската електроцентрала, украинският президент Володимир Зеленски остро осъди атаката, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Той пирзова за „конкретни мерки“ от международната общност. „Русия умишлено атакува тази част от ядрената инфраструктура “, написа украинският държавен глава в Telegram , осъждайки акт на „абсолютна малодушие“, който той определи като безпрецедентен от страна на Москва.

Нивото на радиоактивност след удара

Зеленски увери всички, че не е имало превишение на нивото на радиоактивност, уточнявайки, че украинските спасители са овладели пожара след удара.

Радиационната обстановка в Централния обект за ядрено гориво и енергия (ЦГЕЕ) остава в нормални граници и според украинското предприятие "Енергоатом".

Припомняме, че на 7 юни 2026 г. в 02:10 ч. местно време, в резултат на удар с вражески безпилотен летателен апарат на площадката на Централното хранилище за отработено ядрено гориво (ЦХОЯГ), сградата за приемане на контейнери е частично разрушена (в нея не е съхранявано отработено ядрено гориво). Огнището на пожара с площ от 40 кв. м е локализирано и напълно ликвидирано.

АД НАЕГК „Енергоатом“ продължава непрекъснато да следи ситуацията и сътрудничи изцяло с всички отговорни държавни служби. ОЩЕ: Русия удари ядрен обект в Киев