Русия удари ядрен обект в Киев

"На 7 юни 2026 г. в 02:10 ч. местно време, вследствие на попадане на вражески безпилотен летателен апарат на територията на Централизираното хранилище за отработено ядрено гориво (ЦХОЯГ), сградата за приемане на контейнери е частично разрушена. Важно е да се уточни, че в този момент в нея не се е съхранявало отработено ядрено гориво". Това става ясно от съобщение в Telegram канала на "Енергоатом".

Огнището на пожара с площ от 40 кв.м. е оперативно локализирано и напълно ликвидирано. По последни данни няма пострадали сред персонала. Радиационната обстановка на площадката на ЦХОЯГ остава в норма.

Russia hit the Centralized Spent Nuclear Fuel Storage facility in Kyiv region, Energoatom reports. The container reception building was partially destroyed but held no fuel at the time. Fire extinguished, no casualties, radiation levels normal. pic.twitter.com/PIbvOkELBK — WarTranslated (@wartranslated) June 7, 2026

Този удар срещу обект от ядрената инфраструктура за пореден път демонстрира пред целия свят истинското лице на кремълския режим, който съзнателно създава заплахи за ядрената и радиационната безопасност. Русия продължава да действа като държава-терорист и ядрен терорист, пренебрегвайки международното право и безопасността на милиони хора.

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АД НАЕК "Енергоатом" продължава непрекъснатото наблюдение на ситуацията и пълноценно взаимодейства с всички отговорни държавни служби, се казва още в официалното съобщение.