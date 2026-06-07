Войната в Украйна:

Русия удари ядрен обект в Киев

07 юни 2026, 11:01 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот: WarTranslated/X
Русия удари ядрен обект в Киев

"На 7 юни 2026 г. в 02:10 ч. местно време, вследствие на попадане на вражески безпилотен летателен апарат на територията на Централизираното хранилище за отработено ядрено гориво (ЦХОЯГ), сградата за приемане на контейнери е частично разрушена. Важно е да се уточни, че в този момент в нея не се е съхранявало отработено ядрено гориво". Това става ясно от съобщение в Telegram канала на "Енергоатом". 

Огнището на пожара с площ от 40 кв.м. е оперативно локализирано и напълно ликвидирано. По последни данни няма пострадали сред персонала. Радиационната обстановка на площадката на ЦХОЯГ остава в норма.

Този удар срещу обект от ядрената инфраструктура за пореден път демонстрира пред целия свят истинското лице на кремълския режим, който съзнателно създава заплахи за ядрената и радиационната безопасност. Русия продължава да действа като държава-терорист и ядрен терорист, пренебрегвайки международното право и безопасността на милиони хора.

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АД НАЕК "Енергоатом" продължава непрекъснатото наблюдение на ситуацията и пълноценно взаимодейства с всички отговорни държавни служби, се казва още в официалното съобщение.

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Ядрено гориво Киев хранилище война Украйна Енергоатом
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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