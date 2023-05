Зеленски подари на папата икона, рисувана върху останките от бронежилетка (СНИМКА)

Държавният глава на Украйна подари на папата икона на Богородица, изрисувана върху останките от бронежилетка. Светата дева държи в ръцете си дете, чиято фигура е изцяло черна като символ на убитите украински деца по време на войната. От своя страна папа Франциск поднесе на Зеленски малка скулптура във формата на маслинова клонка, символ на мира.

Източник: sky.tg24

По-късно в интервю за италианската телевизия РАИ Уно Зеленски заяви, че за него е било чест да се срещне с папата, но че Украйна "не се нуждае от посредници". "Ние просто се нуждаем от мир, не може да се посредничи с Путин", реагира той на коментарите относно таен план на Ватикана за посредничество за разрешаване на конфликта.

"Призоваваме папата, подобно на други лидери, да работи за един справедлив мир, но първо ние трябва да направим всичко останало", заяви Зеленски и изтъкна, че няма смисъл сега да се прави опит за въвличане на Русия в диалог. "Не може да се посредничи с Путин. Нито една страна в света не може да направи това", заяви той в интервю за италианските медии.

