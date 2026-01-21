Любопитно:

Зеленски: Само в Киев 1 милион души са без ток (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски говори за настоящата ситуация в Киев след масирания обстрел от руските сили. Само в столицата над един милион клиенти в момента са без ток. Повече от 4000 жилищни сгради също са без отопление, съобщи той по време на традиционното си вечерно видео обръщение към украинците.

Зеленски отбеляза, че „всеки чиновник, местни власти, всички ръководители на държавни компании, ръководители на енергийни компании – всички трябва да са тук, в Украйна, да работят в градовете, да работят в селата, в онези територии, които трябва да бъдат възстановени и защитени“. „Само в Киев, към тази вечер, над един милион потребители са без ток. Значителен брой домове са без отопление – над 4000 жилищни сгради“, подчерта Зеленски.

Президентът подчерта, че всички усилия трябва да бъдат насочени към облекчаване на ситуацията. „Длъжностните лица трябва да предоставят нелинейни предложения, които ще защитят живота и ще преструктурират дейността – как да подкрепят нашите хора, как да подкрепят бизнеса. Необходима е максимална координация с бизнеса – как да се преразпредели производството и съществуващото потребление, така че хората да усетят, че ситуацията се стабилизира, какви допълнителни програми за подкрепа са необходими за хората“, заяви президентът.

Той добави, че всичко това трябва да се обсъди подробно и да се дадат отговори на въпросите, които е задал днес на всички държавни служители. „Правителството е лично отговорно за това – утре очаквам конкретен, ясен списък с действия и решения“, категоричен бе Володимир Зеленски.

