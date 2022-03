Зеленски покани папа Франциск в Украйна

Зеленски написа в акаунта си в "Туитър", че е разговарял с папа Франциск за "трудната хуманитарна ситуация и блокирането на спасителните коридори от руските войски" и го покани в Украйна. Той добави, че "ще бъде оценено посредническата роля на Светия престол за прекратяване на човешките страдания".

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd