Матс Виландер: Ако не беше контузията, Григор можеше да спечели Уимбълдън

Тенис експертът Матс Виландер, който е един от анализаторите на "Евроспорт", изрази мнение, че Григор Димитров е можел да спечели Уимбълдън тази година. Той обаче бе спрян от контузия в двубоя срещу Яник Синер. Виландер е на мнение, че Димитров е играл по такъв начин, че е имал потенциала да стигне до първа титла от Големия шлем при мъжете. Според Виландер, Димитров отново е намерил страстта към тениса и вярва, че в българинът ще продължи да играе на добро ниво и след травмата в рамото, заради която ще пропусне US Open.

Григор Димитров няма да спечели 10 титли от Шлема, въпреки че в миналото мнозина вярваха в това

"Мисля, че Григор отново намери своята любов към спорта - напълно различна такава отпреди. Всички вече знаем, че той няма да спечели 10 титли от Шлема, въпреки че мнозина вярваха в миналото, че ще стане точно това", заяви Матс Виландер, цитиран от tennis.bg. "Той обаче все още е способен на добри резултати и играеше по такъв начин, че определено можеше да спечели Уимбълдън, ако не се беше контузил."

"Нивото му видимо все още е високо и тази травма вероятно ще афектира кариерата му, защото възстановяването става все по-трудно, но мисля че всичко ще бъде наред в дългосрочен план", добави още Матс Виландер, който е 7-кратен шампион в Големия шлем. По време на тазгодишния Ролан Гарос Виландер каза и защо поколението на Григор Димитров се е провалило, въпреки големите очаквания към него.

