ЦСКА обяви още една раздяла! Основен играч в последните години окончателно приключи с "армейците"

Българският футболен гранд ЦСКА обяви още една раздяла. "Червените" разтрогнаха договора с един от основните си футболисти в последните години - Тибо Вион. Французинът вече не е футболист на ЦСКА, като двете страни се разделят по взаимно съгласие, отбелязват от "Армията". Вион бе футболист на ЦСКА от есента на 2020 г., като за този период записа 177 мача и вкара 7 гола. В даден момент той носеше и капитанската лента на ЦСКА.

"ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера", написаха от ЦСКА. Още след раздялата с Лиъм Купър се заговори, че ЦСКА ще разкара и Вион. Сега това се потвърди, като решението идва при новия спортен директор Бойко Величков. Трябва да се припомни, че през февруари ЦСКА преподписа с Вион за още две години, като тогава той бе твърд титуляр, но след това формата му се влоши и изпадна от сметките на "червените".

Тибо Вион е световен шампион за юноши с Франция - бек-нападател, който впечатли Порто и Дортмунд. Той пристигна със солидна визитка на "Армията", като имаше както добри, така и лоши моменти с екипа на ЦСКА.

Очаквайте подробности!