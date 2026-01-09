Ако баща му или Путин заповядат: Адам Кадиров бил готов да залови Зеленски "като Мадуро"

18-годишният син на главата на Чечения, секретар на Съвета за сигурност на Чеченската република Адам Кадиров, коментира в социалните си мрежи репликата на украинския президент Владимир Зеленски по отношение на баща му Рамзан Кадиров. Адам заяви, че ще задържи Зеленски „по аналогия със задържането на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските служби“. За това пише едно от официалните издания „Вести Чеченской республики“.

„Ако върховният главнокомандващ Владимир Владимирович Путин или баща ми кажат дума, ще те намерим навсякъде и това е само въпрос на време. Няма да обявяваме операции. Просто ще дойдем и ще те вземем. Както се взема нещо, което вече не е нужно на собствениците му. И ще те доведем тук, в Грозни. Не като президент, а като военен престъпник. И няма да стоиш на сцената, а на земята, която се опита да оскърбиш“, заяви Адам Кадиров.

Припомняме, че по-рано Зеленски предложи на Тръмп да залови Рамзан Кадиров по подобие на президента на Венецуела Николас Мадуро. „Трябва да се намерят инструменти, за да се окаже натиск върху Русия. Ето, моля, ето ви пример с Мадуро. Да, проведоха операция. Проведоха ли? Проведоха. Резултатът видяха всички. Целият свят. Направиха го бързо. Е, нека направят някаква операция с този, как се казва, с Кадиров. Може би тогава Путин ще види и ще се замисли“, каза Зеленски.

По-късно самият Кадиров отговори на Зеленски като заяви, че го е страх да отиде лично да го залови и затова призовава американците за това. Президентът на Чечения предизвика украинския лидер сам да свърши тази работа.

