"Не искаме да сме американци": Политическият глас на Гренландия

Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци. Това се казва в съвместно изявление, подписано от петте партии в гренландския местен парламент. Политическите партии в Гренландия показаха единство в отговор на претенциите на президента на САЩ Доналд Тръмп за датската територия.

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с "презрителното си отношение към страната ни" и подчертаха, че "бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландския народ", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп потвърди още веднъж снощи претенциите си за Гренландия, заявявайки, че САЩ трябва да действат, за да предотвратят това Китай или Русия да получат контрол над стратегически важния арктически остров.

Републиканецът многократно е заявявал, че иска да постави острова, който принадлежи на натовския съюзник Дания, под контрола на САЩ заради "неговото стратегическо значение" и заради засилващото се според него присъствие на руски и китайски кораби в региона.

Датското правителство категорично отхвърли претенциите на Тръмп. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че американска атака срещу Гренландия би означавала края на НАТО и на световната архитектура на сигурност, установена след Втората световна война.