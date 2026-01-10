Войната в Украйна:

Тръмп отговори ще действа ли с Путин както с Мадуро (ВИДЕО)

Президентът Зеленски коментира случилото се във Венецуела и с венецуелския диктатор Николас Мадуро в смисъл, че щом САЩ ще правят така, знаят какво да направят като следваща стъпка. Прозвуча сякаш иска да заловите и Владимир Путин. Ще издадете ли такава заповед? Въпросът беше зададен на американския президент Доналд Тръмп - ОЩЕ: Зеленски за Венецуела: Като ще е така с диктаторите, САЩ знаят какво да правят оттук-нататък (ВИДЕО)

Отговорът на Тръмп обаче беше различен спрямо видяното с Мадуро. "Не мисля, че ще е необходимо. Винаги съм имал чудесни отношения с него (Путин). Но съм много разочарован, защото уредих мир в 8 войни и си мислех, че спирането на тази няма да е толкова трудно. И не знам дали знаете, но те загубиха 31 000 души през последния месец, много от които руски войници, а руската икономика е в лошо състояние. Мисля, че в крайна сметка ще разрешим това. Жалко е, че не успяхме да го направим бързо, защото толкова много хора умират, предимно войници. Знаете, ударени бяха в Киев, удряни са на други места".

Тръмп не пропусна да повтори за пореден път как Байдън дал 350 млрд. долара на Украйна, което е една от лъжите му за Украйна и продължи как сега САЩ продавали оръжия на НАТО и те ги давали на Украйна, обаче "това не е голяма сделка за мен" - по-добре било да бъде спряна войната в Украйна.

