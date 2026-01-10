Църковен празник на 11 януари: Направете това, за да се предпазите от всяко зло

На 11 януари в православния календар е празникът на Свети Теодосий Велики и на Свети Теодосий Антиохийски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник и какво задължително трябва да направите, за да се предпазите от всяко зло.

Църковен празник на 11 януари

Свети Теодосий Велики е основател и организатор на общинския монашески живот в Юдея. Роден е през 423 г. в село Могарисос, Кападокия (днешна Турция). От детството си се стреми да подражава на Авраам и да изостави всичко заради любовта към Бога. През 451 г. пристига в Йерусалим, където посещава светите места и под ръководството на стареца Лонгин научава монашеските правила. По-късно се оттегля в пустинята, където живее в пещера и се отдава на строг аскетизъм. Молил се непрестанно и се хранил само с палмови плодове, диви зеленчуци и накиснат боб. Не вкусвал хляб в продължение на тридесет години.

През 476 г. той основава манастир, който става известен като „Манастирът на Свети Теодосий“. Там той събира много монаси, които живеят под негово ръководство и според неговите правила. Той също така оказва помощ на бедните, болните и страдащите. Той е твърд привърженик на православната вяра и се противопоставя на арианската ерес. Умира през 529 г. и е погребан в своя манастир.

Църковният празник на 11 януари е денят, в който се почита паметта и на Теодосий Антиохийски.

Теодосий Антиохийски е светец и митрополит на Антиохия през V век. Роден в Кападокия, той копнее за монашески живот от детството си. Установява се в малка килия на брега на залива Искус, където подлага тялото си на строг аскетизъм и молитва. Занимава се също с градинарство. Основава манастира Скупела в родната си земя и събира много монаси под свое ръководство. Известен е с любовта си към бедните и странниците, както и с православната си вяра и противопоставянето си на арианската ерес. Умира през 412 г.

Народни поличби, обичаи и забрани на 11 януари

Мразът на този ден отбелязва, че студът няма да си отиде. Ако денят е твърде топъл, зимата ще продължи дълго. Размразяването означава ранна пролет.

Нашите предци отдавна са вярвали, че е опасно да мръзне на този ден, тъй като това неминуемо ще доведе до заболяване. Затова те са се старали да се обличат топло и да поддържат топлината у дома. Съществувало е и поверие, че връхните дрехи от кожа помагат за прогонване на зли духове. Избягвайте кавги и нецензурни думи, в противен случай няма да има мир у дома и на работа.

На този ден, според народните вярвания, хората прогонвали зли духове, които често нападали със силни студове, затова е задължително да не се допуска премръзване, както и да се вземе топъл дух, за да се отмие всичко лошо и да се прогонят всички зли духове.

