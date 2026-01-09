Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи в пода и е довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин. Това разказа специалистът по радиотехнологии Серхий Бескрестнов с позивна "Светкавицата", когото цитира Униан. И добавя напълно сериозно: "Не, не се шегувам".

Всички тези приказки на руснаците, които те разпространяват с такава охота, че "Орешник" осъществява "дълбоки удари, проникващи на десетки метри в земята" не отговарят на действителността, казва той.

По думите му руснаците не са целяли да направят някакво "глобално" поражение, а по-скоро целта им е била да изпратят "послание към Европа за възможностите и решителността на Русия".

"Ето защо са избрали западноукраински град за удара", казва той - т.е. в близост до границата със страните от НАТО.

Впрочем редица западни експерти днес изразиха също мнение, че ударът с "Орешник" по газовото хранилище край Лвов е било демонстрация от руска страна, за да бъде сплашен Запада след поредицата скорошни неуспехи на Русия, включително задържането от американските части на петролния танкер, плаващ под руски флаг "Маринера", и изненадващата операция със залавянето на Николас Мадуро, чийто съюзник бе Москва, но както се видя не съумя да го опази.

И освен всичко друго остава въпросът защо Русия се решава на такива твърде скъпи демонстрации, при които не успява да нанесе значими щети след като всяка една ракета, според изчисленията на експертите, струва около 40 милиона долара?

Припомняме, че и руските военни канали, следящи войната в Украйна, се изказаха твърде разочаровано след удара с "Орешник", който отново, както и предишния път, когато бе използвана тази ракета, не можа да покаже някаква сериозна мощ от страна на Русия въпреки многото заявки.