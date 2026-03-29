Зеленски: Русия ни атакува с над 3000 дрона и 40 ракети за седмица

29 март 2026, 15:05 часа 123 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Русия ни атакува с над 3000 дрона и 40 ракети за седмица

Руските сили са атакували Украйна тази седмица с над 3000 дрона, над 1450 управляеми авиобомби и с 40 ракети от различни типове, предаде Укринформ, като се позова на публикация във „Фейсбук“ на украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че Украйна е атакувана от същите дронове и балистични ракети като страните от Близкия изток и региона на Персийския залив, което води до дестабилизация на световните пазари и блокиране на морските пътища.

"Военните действия на руснаците не затихват"

"Само тази седмица Русия използва над 3000 дрона срещу нашите градове и общини – значителна част от тях „Шахед“ – както и над 1450 управляеми авиобомби и 40 ракети от различни видове. Военните действия на руснаците срещу нашата държава и нашия народ не затихват и същевременно те открито инвестират в удължаване на поредната си война, която води до международна дестабилизация“, отбеляза Зеленски.

Още: Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол (ОБЗОР-ВИДЕО)

Украйна допринася за гарантиране на безопасността и призовава за ясни, решителни и съгласувани усилия за осигуряване на реална защита на човешкия живот и за прекратяване на войните, посочи държавният глава.

"Трябва съвместно да произвеждаме модерни отбранителни системи, доказани във войната. Трябва да обединим възможностите си, за да могат хората да живеят в мир в Европа, Близкия изток и в други части на света“, добави той.

Володимир Зеленски заяви, че украински експерти вече са направили цялостна оценка на отбранителните възможности на Катар и са разработили конкретни решения за укрепване на противовъздушната отбрана на страната в Персийския залив.

Поне още 3 години война: Зеленски нареди нов план за работата на парламента

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
