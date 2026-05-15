15 май в историята: Гео Милев е арестуван, Охридската патриаршия е унищожена

15 май 1925 г.: Гео Милев е арестуван и обявен за “безследно изчезнал"

На този ден през 1925 година българският поет и литературен критик Гео Милев е арестуван, след което е обявен за "безследно изчезнал". Само ден по-рано, на 14 май същата година, той е осъден на 1 година тъмничен затвор. Съдът го глобява с 20 000 лв. и постановява лишаването от граждански и политически права за период от 2 години. Причината за присъдата на поета е написаната от него поема "Септември".

15 май 1892 г.: Стоян Михайловски написва "Върви, народе възродени"

На този ден през 1892 година Стоян Михайловски написва в град Русе текста на песента "Върви, народе възродени". За пръв път химнът по музика на Панайот Пипков е изпълнен през 1900 г., по случай деня на Св. Кирил и Методий.

15 май 1767 г.: Охридската патриаршия е унищожена

На този ден през 1767 година Охридската патриаршия, която играе важна роля за запазване на българското народностно самосъзнание по време на византийското и турското владичество, е унищожена. Това се случва по настояване на цариградския патриарх Самуил. Султан Мустафа Трети издава заповед за унищожаване на Охридската архиепископия. Според издадения от него томос нейните епархи влизат в диоцеза на Цариградската патриаршия, която постига целта си да бъде обявена за единствен духовен представител на християните, живеещи на територията на Османската империя.

След като през България под византийско владичество, през 1018 г. е установено в Охрид върховно управление на самостоятелната българска църква. Но след въстанието на Петър Делян през 1040 г. Северозападна България и Дръстърската област са отнети от Охридската патриаршия. Те преминават към Цариградската патриаршия. Останалите български земи са подложени на ромеизация по време на византийското владичество.

Охридската архиепископия запазва своето съществуване и след освобождението на България от византийско владичество и възстановяването на Българската патриаршия в Търново. Но въпреки че тя продължава да съществува, нейното влияние е чувствително намалено - то е ограничено единствено до земите, намиращи се във Вардарска Македония и Албания. След като България пада под османско владичество, под наставничеството на Охридската архиепископия попадат Видинска и Софийска епархия. Със съгласието на османските власти през 18 век тя обхваща и сръбските епархии.

