Зеленски: Само през март нанесохме 2,3 млрд. долара щети на Русия и ще продължим

Всеки получен долар от продажбата на петрол помага на Русия да продължи да води своята война. Но нашите "далекобойни санкции" срещу Русия няма да спрат. Само през март Русия е загубила не по-малко от 2,3 млрд. долара щети от ударите ни - и това е само за един месец. През април продължаваме. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеобръщение.

Думите му намират косвено потвърждение от публикация на един от големите Z-канали, "Рибар", който на 18 април написа, че макар американските санкции върху руския петрол засега да са вдигнати "расте рискът от физическото унищожаване на инфраструктурата и логистиката, чрез които този петрол (бел. ред. - руският) би могъл да бъде изнесен. Украинските удари по рафинерии, петролни депа и пристанища в различни региони вече се превърнаха в системен проблем - всеки удар не само намалява експортния капацитет и рафинирането, но и увеличава застрахователните и оперативните разходи".

Същевременно припомняме, че Зеленски предупреди, че най-вероятно причината Москва да ограничава достъпа до социалните медии в Русия е, за да предотврати безредици при обявяването на нова обща мобилизация за втора голяма офанзива в Украйна или за атака срещу една от балтийските държави.

"Ограничаването на достъпа до социалните медии в Руската федерация не е свързано с ограничаване на критиките към държавния глава, а според мен има по-дълбока цел – да предотврати безредици. Какво би могло да предизвика безредици в северната ни съседка? Няколко неща или варианта.

Първо – обща мобилизация, голяма мобилизация в Русия. Това би било мобилизиране на хора от централните градове, включително Москва и със сигурност Санкт Петербург.

Защо такава голяма мобилизация? За да се ​​повтори офанзивата, голяма офанзива срещу Украйна. Или вариант Б – да се започне паралелна, по-малка офанзива, с по-малко разходи и по-малко усилия, на място, където по-малък брой бойни сили биха били достатъчни. Защо? Защото една или друга държава, например в Балтика, не е готова за силна конфронтация."

