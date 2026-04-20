Зеленски: Само през март нанесохме 2,3 млрд. долара щети на Русия и ще продължим

20 април 2026, 11:01 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Всеки получен долар от продажбата на петрол помага на Русия да продължи да води своята война. Но нашите "далекобойни санкции" срещу Русия няма да спрат. Само през март Русия е загубила не по-малко от 2,3 млрд. долара щети от ударите ни - и това е само за един месец. През април продължаваме. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеобръщение

Думите му намират косвено потвърждение от публикация на един от големите Z-канали, "Рибар", който на 18 април написа, че макар американските санкции върху руския петрол засега да са вдигнати "расте рискът от физическото унищожаване на инфраструктурата и логистиката, чрез които този петрол (бел. ред. - руският) би могъл да бъде изнесен. Украинските удари по рафинерии, петролни депа и пристанища в различни региони вече се превърнаха в системен проблем - всеки удар не само намалява експортния капацитет и рафинирането, но и увеличава застрахователните и оперативните разходи".

Същевременно припомняме, че Зеленски предупреди, че най-вероятно причината Москва да ограничава достъпа до социалните медии в Русия е, за да предотврати безредици при обявяването на нова обща мобилизация за втора голяма офанзива в Украйна или за атака срещу една от балтийските държави. 

"Ограничаването на достъпа до социалните медии в Руската федерация не е свързано с ограничаване на критиките към държавния глава, а според мен има по-дълбока цел – да предотврати безредици. Какво би могло да предизвика безредици в северната ни съседка? Няколко неща или варианта.

Първо – обща мобилизация, голяма мобилизация в Русия. Това би било мобилизиране на хора от централните градове, включително Москва и със сигурност Санкт Петербург. 

Защо такава голяма мобилизация? За да се ​​повтори офанзивата, голяма офанзива срещу Украйна. Или вариант Б – да се започне паралелна, по-малка офанзива, с по-малко разходи и по-малко усилия, на място, където по-малък брой бойни сили биха били достатъчни. Защо? Защото една или друга държава, например в Балтика, не е готова за силна конфронтация."

Елена Страхилова Отговорен редактор
