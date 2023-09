Зеленски: Ще отговорим на всеки удар на Русия срещу нашите градове и села (ВИДЕО)

"Само при една атака срещу Украйна снощи врагът е използвал 33 средства за поразяване - дронове "Шахед", ракети, основно срещу Одеса и областта. Повечето от тях бяха свалени успешно. За съжаление не всички. За съжаление имаше попадения. Но 30 цели от 33 бяха неутрализирани. Важно е да запомните, че всяка неутрализирана цел е спасен живот", уточни той.

"Ние ще отговорим на всеки удар на Русия срещу нашите градове и села, срещу всяка украинска общност. И за Одеса, и за Берислав и Херсон, за Донецка, Харковска, Сумска област, за всички наши региони. Благодаря на всички, които спасяват хората след удара на окупаторите! Благодарим на всички по света, които ни помагат да защитим Украйна! Слава на нашите войници! Слава на всички, които работят за държавата! Слава на Украйна!", каза още Зеленски в традиционното си вечерно обръщение.

