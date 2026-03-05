Дори без ветото на Орбан Украйна се изправя пред солиден дефицит, ЕС реши къде да търси милиардите

Брюксел призовава партньорите извън Европейския съюз да помогнат за покриването на финансовия дефицит от 30 милиарда евро за Украйна, защото ветото на Унгария заплашва да провали заема от 90 милиарда евро от ЕС, предназначен да подкрепи Киев през следващите две години. Украйна ще се нуждае от допълнителни 30 милиарда евро от външни партньори през 2026 и 2027 г., сочи предварителен документ за срещата на лидерите на блока на 19-20 март, за който първи съобщи Bloomberg и който бе потвърден от Euractiv.

Дори ако заемът от 90 милиарда евро от ЕС, който в момента е блокиран от правителството на Виктор Орбан, бъде одобрен, Киев все пак ще се сблъска със значителен недостиг на финансиране.

ЕС моли трети страни да помагат за запълване на дефицита

„Европейският съвет ... призовава за засилено сътрудничество с трети страни, за да се помогне за запълването на оставащия дефицит от 30 млрд. евро във финансите на Украйна“, се казва в документа.

Според Европейската комисия Украйна ще се нуждае от 135 млрд. евро бюджетна и военна подкрепа през 2026 и 2027 г. ЕС очаква западните съюзници и международните организации да допринесат с 45 млрд. евро към тази обща сума, от които около 15 млрд. евро вече са осигурени.

Ветото на Орбан и заплахите на Фицо

Приятелски настроеният към Москва унгарски премиер Виктор Орбан отказа да подпише заема от 90 милиарда евро, докато Украйна не поправи нефтопровода „Дружба“, по който продължава да тече руски петрол към страната му и към съседна Словакия. Само че тръбата беше повредена от руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през зимата, не от украински.

Снимка: Getty Images

Премиерът на Словакия Роберт Фицо засили натиска, като заяви, че ако украинският президент Володимир Зеленски не позволи петролът да потече към Европа, „той иска да бъде спрян заемът от 90 милиарда евро“.

Зеленски заяви на 4 март, че продължаващите руски атаки срещу енергийната система на Украйна означават, че тръбопроводът не може да бъде поправен „толкова бързо“.

Унгария и Словакия всъщност няма да участват в отпускането на средства - заедно с Чехия те останаха извън иницативата на ЕС, след като блокът не успя да използва замразените руски активи за кредита. Будапеща и Братислава обаче имат право на глас в случая - припомнете си защо: Унгария е блокирала заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна, макар да не участва в него.

В документа на ЕС се отбелязва още, че блокът все още се стреми да отпусне заема „до началото на април“, когато се очаква Киев да остане без пари, пише Euractiv.