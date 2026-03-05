Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Лавров: Споразуменията между Русия и САЩ от каляска се превръщат в тиква (ВИДЕО)

05 март 2026, 13:55 часа 170 прочитания 0 коментара
Лавров: Споразуменията между Русия и САЩ от каляска се превръщат в тиква (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров се оплака, че духът от срещата в Анкъридж, Аляска, е започнал "да се изпарява". Става дума за срещата през август миналата година между Доналд Тръмп и Владимир Путин, на която оттогава Русия постоянно се позовава, говорейки за войната срещу Украйна, макар на тази среща да не бе обявено двамата лидери да са стигнали до някакво конкретно споразумение.

"Духът - това е атмосферата и тя беше другарска, взаимно уважителна. Но този дух се изпарява", заяви руският външен министър на Путин, добавяйки, че споразуменията между Русия и Съединените щати саа започнали да се превръщат "в тиква". 

Русия продължава да смята срещата в Анкъридж за отправна точка в преговорите за мира в Украйна и да твърди, че до мир може да се стигне, само ако бъдат решени "първопричините за конфликта", което според Москва включва въпроса за разширяването на НАТО и сигурността й. 

Още: С поглед към Иран: Украйна дава дронове прехващачи срещу друго ценно оръжие

Специалните сили на Украйна удариха ПВО база в Крим и важни складове за руснаците (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Сергей Лавров война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес