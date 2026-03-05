ЕС изпраща самолети за евакуация на граждани от Близкия изток

Европейската комисия съобщи, че от вчера е предприела организация за евакуационни полети за европейски граждани в Близкия изток. Първите шест полета ще върнат граждани в България, Италия, Австрия и Словакия, се посочва в съобщението. Допълнителни полети по Европейския механизъм за гражданска защита са предвидени за следващите дни и все повече държави от ЕС са пожелали да се присъединят, посочва комисията.

ОЩЕ: Три полета ще приберат сънародниците ни от Дубай, Абу Даби и Оман

Предприети са всички възможни стъпки за осигуряване на безопасността на гражданите на ЕС. До днес 10 държави са задействали европейския механизъм – България, Белгия, Чехия, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Румъния, Словакия и Австрия, се уточнява в съобщението.

Допълва се, че полетите, извършвани от европейските държави, се съгласуват с европейските институции и комисията поддържа контакт по този въпрос с делегациите на ЕС и консулските служби на европейските страни в Близкия изток.

ОЩЕ: Всички полети от и до Тел Авив отменени до 9 март

ЕК отбелязва, че може да покрие част от разходите за полетите за връщане на европейските граждани. Уточнява се, че европейци са засегнати от събитията и не могат да се върнат не само от Близкия изток, но и от държави в части от Азиатско-тихоокеанския регион и Африка заради затварянето на основни летища.