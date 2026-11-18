„Отдавна казваме на Русия да спре да атакува мостове, нашите градове и села, енергийната инфраструктура на Украйна, железниците и корабите, превозващи зърно. Дойде времето да сложим край на тази война. Но всеки път Русия избира допълнителна ескалация. Затова украинските ракети и дронове отново удариха ключова руска военна артерия на юг“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение. Той благодари на всеки войник, звено и служба, участвали в удара по моста, построен от руските окупатори между Русия и Крим.

„Днес се състоя и срещата в Рамщайн. Министърът на отбраната на Украйна Хмара и украинската делегация ще представят там нашите приоритети в областта на отбраната. Това са, разбира се, противовъздушната отбрана – ракети за системите „Patriot“, „NASAMS“ и други. Води се и постоянен диалог относно разширяването на нашия парк от бойни самолети. Украйна работи за увеличаване на флота си от F-16 и аз благодаря на всяка страна, която може да ни помогне“, каза още Зеленски.

„Освен това обсъждаме отделно с нашите партньори нови стъпки по отношение на оръжията с голям обсег. Ако Русия продължава да залага толкова силно на балистични ракети, включително и на такива от Северна Корея, би било справедливо нашите партньори в Европа и Америка да ни помогнат с видове оръжия и технологии, които могат да наклонят везните в защита на човешкия живот. Това означава ракети, с които разполага Европа и които наистина могат да поразят руските съоръжения за производство на оръжия с голяма прецизност. Това включва и технологии, особено американски, които биха ни позволили преди всичко да нанесем удари по руските пускови установки за балистични ракети. Това би бил най-евтиният и най-бързият начин да защитим нашите градове и украинските ни общности, както и да сложим край на тази война“, каза още той.

„Благодарен съм на всяка държава, която обяви пакети от мерки за подкрепа за нас, за Украйна, по време на срещата в Рамщайн – за нашата армия и нашата отбрана“, завърши обръщението си Зеленски.