Денис Щилерман, главният конструктор и съсобственик на Fire Point, една от най-важните и бързоразрастващи се украински отбранителни компании, специализирана в разработката и масовото производство на далекобойни дронове и крилати ракети, публикува видео от изстрелването на ракета "Фламинго", насочваща се към Кримския мост. И написа, че това ще остане в историята.

Для історії) https://t.co/Y66N8VxQWo — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 17, 2026

Междувременно полският външен министър Радослав Сикорски коментира успешните удари по Кримския мост с краткото и многозначително: "Уау." А по-късно отбеляза следното: "Две петролни рафинерии, авиобаза и половината от Кримския мост за няколко дни. Изглежда, че Украйна все пак има карти" - директна препратка към една добре известна реплика на американския президент Доналд Тръмп, която, както се казва, не остаря добре.

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Wow. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 17, 2026

Two refineries, an airbase and half the Kerch bridge in a couple of days. Looks like Ukraine has cards. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 17, 2026

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