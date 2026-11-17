"Изглежда, че Зеленски все пак има карти." Цитатът е на полския външен министър Радослав Сикорски по повод поразеният Кримски мост. Но и не само на него, тъй като е един от най-често споделяните коментари в социалните мрежи в днешния ден, след като стана известно какво се случва с гордостта на Владимир Путин - Керченския мост.

Припомняме, че знаменитата реплика, че Зеленски няма карти бе казана от Доналд Тръмп на 28 февруари 2025 г. по време на безпрецедентния публичен спор между него, вицепрезидента Джей Ди Ванс и Володимир Зеленски пред камерите в Овалния кабинет на Белия дом.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI