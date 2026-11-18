Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че няма абсолютно никакви данни за връзка между прекъсванията на различни услуги, които предизвикаха затруднения в транспорта, ограничиха достъпа до банкови услуги и засегнаха защитени комуникации, нито пък за намеса на злонамерен субект, предаде Асошиейтед прес. Рубио се опита да успокои американците по време на пътуването си с президента Доналд Тръмп от Манила до китайския град Шънджън, където предстоят важни срещи с лидерите на Китай и Русия - Си Дзинпин и Владимир Путин, предаде БТА. Още: След Microsoft, полетите и банкирането: Потребители съобщават за проблеми и с услугите на Apple

Отхвърляне на всякакви варианти

„Нямаме никакви доказателства, нито причина да смятаме, че някой от тези изолирани и единични случаи има нещо общо със злонамерени лица, хакери, престъпници, друга държава или с какъвто и да е злонамерен субект“, заяви Рубио.

Тръмп беше подложен на вълна от критики, че Белият дом трябва да поеме отговорност за поредицата от прекъсвания и технически неизправности из цялата страна.

Дори някои от най-верните поддръжници на Тръмп обвиниха правителството му, че лъже американските граждани или укрива информация за истинската причина за прекъсванията, които през последните дни засегнаха системи на „Майкрософт“, „Чейз банк“, службите за контрол на въздушното движение и Агенцията за национална сигурност на САЩ.

Всяко от прекъсванията се обясняваше с вътрешни технически проблеми, като засегнатите компании и държавни агенции отрекоха да са били подлагани на кибератаки.

Всяко от прекъсванията се обясняваше с вътрешни технически проблеми, като засегнатите компании и държавни агенции отрекоха да са били подлагани на кибератаки.

Рубио днес заяви, че САЩ „не са подложени на системна атака“.

След като пристигна в Азия, Тръмп не показа особено безпокойство и заяви, че „подобни неща се случват“.

Бившата говорителка на Белия дом Карълайн Левит отправи някои съвети към бившите си колеги в администрацията на Тръмп. „Бих казала на Белия дом, че прозрачността е от ключово значение“, каза Левит в ефира на телевизия „Фокс нюз“. Тя посочи, че след като се завърне от Китай, Тръмп или някой друг в Белия дом ще трябва да обясни ситуацията, „за да се успокои напрежението“.

По-късно Левит сподели в профила си в социалната мрежа видео коментар на директора на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън по темата. Той заявява в интервю за „Фокс бизнес нетуърк“, че след внимателно разглеждане на ситуацията разузнавателните служби са стигнали до заключението, че не става въпрос за „инцидент, свързан с кибератака". Клейтън добавя и че според американското правителство инцидентите се дължат на предприети от някои организации мерки по подобрения на сигурността, които отнемат повече време от планираното и се натъкват на неочаквани затруднения.

Триша Маклафлин, която е бивш помощник-секретар по обществените въпроси в министерството на вътрешната сигурност, изрази скептицизъм. „Американците не са глупави“, написа тя в социалните мрежи. „Искаме и заслужаваме да знаем какво наистина се случва“, добави Маклафлин.

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