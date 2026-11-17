Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли критиките на САЩ за дълбоките удари на Украйна в Русия, като ги определи като „доста глупаво нещо“, след като представителят на Пентагона Елбридж Колби заяви, че атаките не са помогнали за прекратяване на войната. По-рано тази вечер заместник-министърът на отбраната на САЩ заяви, че дългосрочната кампания на Киев в Русия не е успяла да промени хода на войната. „Докато общественият разговор се фокусира върху зрелището на дълбоките удари, предназначени да причинят болка на руското население, нашата оценка е, че подобни удари не са били ефективни за прекратяване на войната, нито допринасят за притъпяване на напредъка на Русия на фронтовата линия“, каза той.

Колби поставя под въпрос дълбоките удари на Украйна

Колби каза, че ударите по това, което той нарече гражданска инфраструктура, включително руския търговец на дребно Wildberries, „вероятно всъщност са закалили решимостта на руската общественост и собствената готовност на Кремъл за ескалация“. „Важно е да се отбележи, че балансът на предимствата при дълбоки удари може би е в полза на Москва“, добави той.

Oh shut up already. Not a single word about all the Russian atrocities, again. Pentagon official Elbridge Colby criticized Ukrainian deep strikes into Russia, particularly attacks on civilian infrastructure such as Wildberries. Speaking at the Ramstein meeting, he argued these strikes have neither advanced peace nor slowed Russian frontline gains, and may have strengthened Russian public resolve and the Kremlin's willingness to escalate. He also warned that Moscow may hold the advantage in long-range strikes, while stressing that Ukraine should not be forced to fight with its hands tied. How about delivering PURL assistance paid for already. Until then, lower your tone, grifters. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 17, 2026

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Той каза, че това не означава, че Украйна трябва да бъде „принудена да се бие с вързани ръце зад гърба“. Подкрепата на Вашингтон, каза той, трябва да се съсредоточи върху това да помогне на Украйна „да задържи бойната линия и където е възможно да постигне успехи“.

Писториус отхвърли критиките на Вашингтон

След срещата германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли тази критика. „Критиката на подобни удари в Русия за унищожаване на стратегически военни и използвани за военни цели“ е „доста глупаво нещо“, каза той.

„Вместо да критикуваме това, по-скоро трябва да критикуваме и да говорим за терористичните удари всяка нощ и всеки ден по енергийната, водоснабдителната и отоплителната инфраструктура в Украйна“, каза Писториус. „Това е вид тероризъм“, категоричен бе той.

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Според него, съюзниците трябва да говорят за „законни и легитимни удари в Русия срещу нецивилни цели“. Германия по-рано беше премахнала ограниченията за обхват на оръжия, доставяни на Украйна.

Великобритания подкрепя дългосрочната кампания на Украйна

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг изрази подобно мнение. „Не е наша работа да казваме на Украйна как да води войната си“, каза той пред репортери. „Що се отнася до способността за дълбоки удари, нямам съмнение, че това е помогнало за разрушаването на военната машина на Путин, печелейки време и спасявайки животи“, каза той.

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте беше по-предпазлив, заявявайки, че съюзниците са съгласни, че Украйна трябва да може да се защити и да „отблъсне руската инвазия“.

Киев продължава кампанията си за удари дълбоко в тила на Русия

През последните месеци Украйна засили атаките срещу военни обекти, петролни рафинерии и търговски складове в Русия. Киев твърди, че тези удари са извадили от строя 30 процента от руския капацитет за рафиниране на петрол. Украйна също така заяви тази седмица, че е повредила Керченския мост, свързващ Русия с окупирания Крим.

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Вашингтон отдавна се противопоставя на дълбоки удари срещу Русия, особено тези, засягащи петролната инфраструктура. Пентагонът вече е разрешил път за ракети „Томахоук“ за Украйна, въпреки че окончателното решение е взето от президента Доналд Тръмп.

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