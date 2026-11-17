Министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг обяви нов пакет от 240 милиона паунда за Украйна, включващ над 1000 допълнителни ракети за противовъздушна отбрана с малък обсег и повече от дузина радари за противовъздушна отбрана. Според уебсайта на британското правителство, новият пакет от помощи е бил обявен на среща на Контактната група за отбрана на Украйна – Рамщайн-37, която се провежда в щабквартирата на НАТО в Брюксел.

По-конкретно, пакетът за подкрепа на противовъздушната отбрана на Украйна в размер на 240 милиона паунда е част от пакет от 500 милиона паунда, обявен по време на бюджета, който ще помогне за посрещане на неотложните нужди на Украйна от противовъздушна отбрана тази зима.

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Този пакет включва повече от 1000 ракети за противовъздушна отбрана с малък обсег и пускови установки. Отбелязва се, че тези системи са доказали своята ефективност срещу реактивни дронове Shahed.

По този начин доставките до украинските въоръжени сили ще започнат в средата на декември и ще допълнят 400-те ракети земя-въздух, които Обединеното кралство вече е прехвърлило на Украйна преди зимния период.

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Освен това, Обединеното кралство ще предостави повече от дузина радари за противовъздушна отбрана, за да помогне на Украйна да идентифицира въздушни заплахи и да осигури критична подкрепа за нейната отбрана през зимата.

Както отбеляза Уес Стрийтинг, Владимир Путин, подстрекателят на войната, използва зимата като оръжие срещу Украйна. „Ето защо трябва да продължим да превръщаме непоколебимия си ангажимент към Украйна в конкретни способности, които ще помогнат за защитата срещу варварските руски атаки“, каза британският министър на отбраната.

Помощ за Украйна

По-рано стана ясно, че Обединеното кралство ще отпусне допълнителни 10 милиарда британски лири помощ за Украйна през следващите три години. По-конкретно, 3 милиарда британски лири от това финансиране ще бъдат насочени към подкрепа на износа, предимно за доставка на основни оръжия.

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