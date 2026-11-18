Десет деца на около осемгодишна възраст са пострадали във вторник при инцидент на ескалатор в търговския център „Галерия“ в Белград. Три от тях се нуждаят от хирургична намеса, съобщава Danas.hr. От Университетския клиничен център на Сърбия не са могли да потвърдят пред хърватската информационна агенция ХИНА колко тежки са нараняванията, тъй като медицинските прегледи все още продължават. Според неофициална информация животът на нито едно от пострадалите деца не е застрашен.

Три деца се нуждаят от хирургична намеса

Десетте пострадали деца са приети в Спешния център на Университетския клиничен център на Сърбия. След първоначалните прегледи лекарите са установили, че три от тях се нуждаят от хирургично лечение. Служители на близките магазини, бутици и кафенета забелязали суматохата на ескалатора и незабавно се притекли на помощ.

Още: "Идиот на годината": Руснак пусна пазарски колички по ескалатор, предизвика погром с пребита жена (ВИДЕО)

От Спешна помощ потвърдили, че пет мобилни медицински екипа са транспортирали пострадалите деца до Спешния център на Университетския клиничен център на Сърбия. Според наличната информация децата са ученици от началните класове и са били придружавани от своите учителки. Преди инцидента групата е посетила прожекция на филм в киното, разположено в търговския център „Галерия“.

Още: Ескалатор в Рим "полудя" и потроши десетки хора (ВИДЕО)