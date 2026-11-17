От средата на октомври училища в Европа, авиокомпании и медии са получили над 8000 имейла със бомбени заплахи, според изчисления на "Ройтерс", базирани на данни от правителствени агенции и компании за киберсигурност Proofpoint и Mimecast. Извършителите все още не са идентифицирани. Много експерти и служители обаче смятат, че заплахите са свързани - през ноември например почти същите училища в Шотландия получиха заплахи, както през октомври, което предполага, че имейлите вероятно са пуснати по същия списък - ОЩЕ: Reuters: И Нова телевизия е получила заплахи за бомби в полети в Европа

Първите имейли с тема "Смъртта е близо" пристигнаха на 19 октомври до училища в Северна Ирландия и Шотландия и приблизително 25 институции в България. Те бяха изпратени от поне четири хакнати имейл акаунта.

От 2 до 6 ноември приблизително 15 авиокомпании, покриващи общо над 50 полета, получиха заплахи, както и телевизионните канали TF1 във Франция, Нова телевизия в България и RTÉ в Ирландия. Някои полети бяха пренасочени към други летища, а персоналът на RTÉ беше евакуиран. Тези писма са подписани от името на руското движение "Мъжка държава", но неговият основател, Владислав Поздняков, отрича всякакво участие.

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Най-голямата вълна е настъпила на 11 ноември. Писма са получени от приблизително 6300 училища в Италия, приблизително 1000 в Шотландия и приблизително по 300 в Ирландия и Северна Ирландия. Стотици италиански училища бяха евакуирани.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес счита това за чуждестранна намеса от страна на Русия или "други държави". Европол се опитва да идентифицира източника на пощенските пратки, а шотландската полиция продължава разследването си - ОЩЕ: Руска връзка при бомбените заплахи срещу полети в Европа, включително до София: ANSA го твърди