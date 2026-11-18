Граждани излязоха на протест срещу управляващите в "Триъгълника на властта" в София. Демонстрацията е под надслов „Положението не е розово“. Хора и организации протестират срещу решенията на управляващото мнозинство и „липсата на диалог с обществото“. Протестиращите настояват за закони, написани заедно със засегнатите, бюджет, в който се виждат нуждите на хората, и достойно заплащане. В демонстрацията участваха и студенти от НАТФИЗ, както и представители на културния сектор заради финансите за култура в новия бюджет.

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По-рано през деня от министерството обявиха, че предвидените средства са над 307 милиона евро, което е с 14% повече спрямо тази година. „Проектобюджетът на Министерството на културата за 2027 година е най-големият бюджет, правен някога, и е бюджетът с най-голямо нарастване спрямо предходната година. Няма политика или бюджетна програма в Министерството на културата, която да няма своето увеличение, с изключение, разбира се, на административните разходи“, казва Евтим Милошев, министър на културата.

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