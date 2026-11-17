Португалия завърши груповата фаза на Лигата на нациите с драматична победа с 3:2 при гостуването си на Уелс. В двубой с два обрата, пет гола и червен картон възпитаниците на Жорже Жезус показаха характер и стигнаха до успеха, въпреки че играха с човек по-малко в заключителните минути. Големият герой се оказа 22-годишният Карлос Форбс, който отбеляза дебютното си попадение за националния отбор.

Четири гола и два обрата за едно полувреме

Срещата в Кардиф започна ударно за гостите. Още в 11-ата минута Бруно Фернандеш се възползва от грешка в отбраната на Уелс и откри резултата с красив удар от границата на наказателното поле. Преднината на португалците обаче издържа само две минути. Дейвид Брукс беше най-съобразителен при добавка след спасяване на Диого Коща и възстанови равенството.

В 41-вата минута домакините стигнаха до пълен обрат. Брукс изведе Сорба Томас, който преодоля португалския страж за 2:1. Радостта на Уелс отново беше кратка, след като Педро Нето изравни само две минути по-късно след подаване на Франсиско Тринкао.

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Резерва донесе победата, а Португалия остана с десет души

През втората част темпото спадна, но в 70-ата минута Карлос Форбс отново изведе Португалия напред. Младото крило на Брюж, което се появи като резерва, се разписа с прецизен диагонален удар за 3:2. Само четири минути по-късно Педро Нето получи втори жълт картон за нарушение срещу Бренън Джонсън и остави гостите с човек по-малко.

Уелс опита да стигне до равенството, но Диого Коща запази преднината на своя тим, включително след акробатичен удар на Конър Робъртс в заключителните секунди. Така Португалия завърши на първо място в група 4 на Лига А с 15 точки и остави зад себе си поражението с 1:4 от Дания в предишния кръг. Уелс остана последен с три точки и ще трябва да защитава мястото си в елитната дивизия чрез бараж.

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