Леко земетресение е усетено в Кюстендилско. Трусът е регистриран в 19,43 часа, съобщава БНР. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН земетресението е било с магнитуд 2,4 по Рихтер и дълбочина 12,3 км. То е регистрирано на територията на община Кюстендил – на 7,8 км северно от град Кюстендил и на 65 км от София.

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Според кмета на Общината Огнян Атанасов най-силно е усетено в района на Коилица – местност между селата Соволяно, Драговищица и Стенско. Градоначалникът каза за БНР, че до 21,30 ч. не са постъпвали сигнали за щети и пострадали. И по данни на Областната дирекция на МВР – Кюстендил не са постъпвали сигнали за поражения на територията на региона.

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