Нощната атака на Украйна срещу пътния участък на Керченския мост беше кулминацията на военни операции, продължили седмици, вероятно месеци, и резултат от години на разработка, през които Киев разработи свои собствени крилати ракети и дронове с голям обсег, съобщава The Guardian. Според генерал Бен Ходжис, бивш командир на американската армия в Европа, срутването на пътното платно и носещата арка е повреда от такъв мащаб, че „не може да бъде поправена в близко бъдеще“.

Отбелязва се, че Русия се сблъсква с трудности на фронтовата линия: според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, само през октомври тя е загубила рекорден брой военнослужещи – над 50 000 убити и тежко ранени.

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Москва в момента съсредоточава усилията си върху унищожаването на енергийната инфраструктура, отоплителните и водоснабдителните системи на Украйна. Атаките срещу мостове обаче показват, че в пристъп на отчаяние Русия разширява списъка си с цели. Нещо повече, Кремъл е избрал да разшири конфликта в момент, когато Украйна вече е способна да отвърне на удара.

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„Освен това, по-нататъшните атаки срещу моста несъмнено не само ще възпрепятстват възстановяването му, но и значително ще усложнят доставките до Крим. Пълното унищожаване на моста – както на железопътния, така и на пътния му участък, би оставило Москва само с един сухопътен маршрут – магистрала Р-280, водеща от Ростов до Крим. Въпреки това, този алтернативен път редовно е подложен на атаки от украински дронове от няколко месеца“, се казва в статията.

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Ходжис отдавна твърди, че Крим може да се превърне в решаващ театър на военни действия, поради „това, което Крим представлява за Путин“. Той твърди, че Украйна трябва да направи „руската окупация непоносима“, като разруши моста и установи контрол над огъня на магистрала Р-280. Разрушаването на пътния мост, отбелязва Ходжис, „напълно подкопава наратива за неизбежността на руската победа или че Крим принадлежи на Русия“.

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Журналистите смятат, че опасността се крие във факта, че и двете страни, отчаяни да прекъснат безизходицата във войната, биха могли да ескалират допълнително. Междувременно, след като беше изключен от преговорите в Шънджън, Зеленски нямаше друг избор, освен да напомни както на Тръмп, така и на Путин, че Украйна все още има козове в ръкава си.

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Емили Ферис, експерт по Русия в мозъчния тръст RUSI, отбелязва, че украинският военно-промишлен комплекс е бил подготвян за подобни действия от месеци, което означава, че времето на удара по Керченския мост може да се обясни единствено с политически съображения. „Запазиха го за черни дни - и този момент дойде“, казва тя.

Атаката на Кримския мост

„Таймс“ съобщи преди това, че ударите по Кримския мост са били извършени без използването на Starlink и Starshield. Украйна е разработила собствена комуникационна система, използвайки дронове за предаване на сигнали към ракети, за да могат те да насочват атаки към определени точки на моста.

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