Във вторник, 17 ноември, потребители на Apple в няколко страни се сблъскаха с широко разпространени прекъсвания в услугите на компанията. Оплакванията се отнасяха до iCloud, App Store, Apple Pay и вход в акаунти, съобщава 9to5Mac, позовавайки се на потребителски доклади и данни от услугата Downdetector. Изданието съобщи, че потребителите са се оплакали от проблеми с оторизацията на Apple акаунт, достъпа до iCloud и изтеглянето на приложения през App Store. Някои от тях не успяха да влязат отново в акаунтите си, след като бяха автоматично излезли от тях.

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Има и съобщения за проблеми с Apple Pay, поддръжката на Apple и активирането на устройства. MacRumors добавя, че от Apple са потвърдили проблеми с оторизацията в iCloud. Впоследствие официалната страница за състоянието на системата съобщи за проблеми с App Store, Apple Music и AppleCare on Device. Apple обаче не е потвърдила проблемите с всички услуги, съобщени от потребителите. Причината за прекъсванията все още не е установена.

Проблемите отвъд океана

През изминалата седмица милиони потребители на Microsoft по целия свят загубиха достъп до онлайн офис услугите на компанията, а хиляди пътници останаха блокирани, след като техническа повреда наруши системата за контрол на въздушното движение на страната. Сега клиентите на големите банки имаха проблеми с достъпа до онлайн акаунтите си. Клиенти на Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank съобщиха за проблеми с достъпа до сметките си в понеделник, а оплаквания се появиха и относно платежната услуга Zelle.

Нови iPhone-и от Apple

По-рано стана ясно, че Apple ще представи шест устройства през 2027 г .: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, юбилейните iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max, както и сгъваемия iPhone Duo 2. Според Esquire, тези издания ще бъдат част от обширната пътна карта на компанията, която включва 26 нови устройства. Забележително е, че компанията пусна iPhone 18 Pro през септември тази година. Очаква се стандартните iPhone 18 и iPhone 18e да бъдат представени през пролетта на 2027 г.

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Също така стака ясно, че Apple планира да промени системата от физически бутони в предстоящия iPhone 20 Pro. Според вътрешни източници, компанията ще се откаже от отделния бутон за действие, като ще обедини функциите му с бутона за управление на камерата. Това ще направи дизайна на юбилейния iPhone по-опростен. Бутонът за действие се появи за първи път в iPhone 15 Pro, замествайки превключвателя за безшумен режим. Управлението на камерата дебютира година по-късно с iPhone 16.

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