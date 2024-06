Зеленски за срещата на върха за мир: Това е исторически успех за Украйна (ВИДЕО)

Това написа в социалната мрежа Х по повод глобалната среща за мир в Украйна президентът Володимир Зеленски.

"Мирът обаче е пътуване, което изисква непрекъснати усилия. Ние вече подготвяме следващите стъпки, особено включването на повече държави в заключителното комюнике на срещата на върха и организирането на работни групи по Формулата на мира, за да обединим нациите около конкретни, приложими планове, които ще възстановят сигурността", посочи още Зеленски.

Повече от две години след нахлуването на Русия в Украйна лидери от над 90 държави се събраха в Швейцария, за да обсъдят разрешаването на най-големия европейски конфликт след Втората световна война.

"Вярваме, че постигането на мир изисква участието на всички страни и диалог между тях", се казва в заключителното комюнике. В него се потвърждава и ангажиментът към "териториалната цялост на всички държави, включително Украйна" и се настоява и за пълна размяна на военнопленниците. Споразумението от срещата на върха в Швейцария: Публикуван е пълният текст

At the Global Peace Summit, we made the first tangible step towards peace in unprecedented unity with nations worldwide.



This is a historic success for Ukraine, with numerous leaders and countries gathered for our cause and peace. I extend my gratitude to all participants.… pic.twitter.com/TMF5fVt2f6