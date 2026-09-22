Земетресение разлюля Украйна

Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер разтърси Полтавска област в Украйна. Главният център за специален мониторинг съобщи на уебсайта си, че земетресението е регистрирано днес, 22 септември. „Главният специален мониторингов център регистрира земетресение в община Мачухов, Полтавски район на Полтавска област с магнитуд 4,2 (по скалата на Рихтер) на дълбочина 3 км“, се казва в съобщението.

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Държавният център за земетресения добави още, че според класификацията на земетресенията това е класифицирано като „много умерено“. На уебсайта на Центъра се отбелязва, че много умерено земетресение се усеща от повечето хора както на закрито, така и на открито. Много хора в сградите го усещат и бягат навън. Някои губят равновесие. Домашни любимци също бягат навън.

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В редки случаи, чинии и други стъклени изделия могат да се счупят, а книгите могат да паднат. Тежки мебели могат да се разместят, а камбаните могат да звънят. Възможни са и леки до умерени повреди по някои конструкции. В редки случаи върху влажни почви могат да се появят пукнатини с ширина до 1 сантиметър, а в планинските райони може да има изолирани случаи на свлачища.

Земетресения и вулканични изригвания в Украйна

Трус с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер бе регистрирано в края на август в Полтавска област на дълбочина 5 км. Според класификацията на земетресенията, то е класифицирано като незабележимо. Александър Митрохин, геолог, петрограф, доктор на геоложките и минераложките науки и професор, отбеляза, че в Украйна има вулкани, които не са били активни много преди появата на човека. Най-младите от тях се намират в Закарпатието.

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Освен това, Виктор Нестеровски, професор и директор на Геоложкия музей, отбеляза, че в Украйна може да има повече от 100 кални вулкана, включително както активни, така и неактивни.