Кабинетът "Радев":

Бившият кмет и вицегубернатор на Белгород е ликвидиран от украинската армия

22 септември 2026, 11:50 часа 1225 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/SHOT
Бившият кмет и вицегубернатор на Белгород е ликвидиран от украинската армия

Бившият кмет и вицегубернатор на Белгород Константин Полежаев е убит на фронта в Украйна, където бе изпратен директно от наказателна колония. В затвора Полежаев излежаваше петгодишна присъда заради голям подкуп и впоследствие подписа договор с руското военно министерство, за да излезе от килията. За смъртта му днес съобщиха руското издание "Фонар", позовавайки се на негови роднини, както и редица други руски информационни канали. Според един от тях, SHOT, Полежанов е бил тежко ранен след удар на украински дрон и е починал от раните си.

Полежаев бе кмет на Белгород от 2015 до 2019 г., а след това бе заместник-губернатор на Белгородска област по жилищно-комуналните услуги. Той е отговарял, наред с други неща, за възстановяването на Шебекино и Новая Таволжанка след украинските обстрели, припомня "Медуза". През лятото на 2023 г. Полежаев бе уволнен заради некачествена работа, а по-късно бе арестуван по обвинение за приемане на подкупи под формата на автомобили на стойност 17 милиона рубли. През август 2024 г. той бе осъден на пет години в наказателна колония с максимална сигурност.

Белгородският телеграм канал "Пепел" преди време съобщи, че Полежаев е бил зачислен в мобилизационното резервно поделение на БАРС и през по-голямата част от времето е служил само формално, докато всъщност е прекарвал време у дома със семейството си.

Още: Зеленски вече провежда разговори на четири очи в САЩ, над 20 срещи очакват президента (ВИДЕА)

Зеленски пак предлага мир, Русия и Украйна се целят в "Алтернатива за Германия" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
кмет война Украйна Белгород украински дрон Константин Полежаев
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес