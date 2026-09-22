Бившият кмет и вицегубернатор на Белгород е ликвидиран от украинската армия

Бившият кмет и вицегубернатор на Белгород Константин Полежаев е убит на фронта в Украйна, където бе изпратен директно от наказателна колония. В затвора Полежаев излежаваше петгодишна присъда заради голям подкуп и впоследствие подписа договор с руското военно министерство, за да излезе от килията. За смъртта му днес съобщиха руското издание "Фонар", позовавайки се на негови роднини, както и редица други руски информационни канали. Според един от тях, SHOT, Полежанов е бил тежко ранен след удар на украински дрон и е починал от раните си.

Полежаев бе кмет на Белгород от 2015 до 2019 г., а след това бе заместник-губернатор на Белгородска област по жилищно-комуналните услуги. Той е отговарял, наред с други неща, за възстановяването на Шебекино и Новая Таволжанка след украинските обстрели, припомня "Медуза". През лятото на 2023 г. Полежаев бе уволнен заради некачествена работа, а по-късно бе арестуван по обвинение за приемане на подкупи под формата на автомобили на стойност 17 милиона рубли. През август 2024 г. той бе осъден на пет години в наказателна колония с максимална сигурност.

Белгородският телеграм канал "Пепел" преди време съобщи, че Полежаев е бил зачислен в мобилизационното резервно поделение на БАРС и през по-голямата част от времето е служил само формално, докато всъщност е прекарвал време у дома със семейството си.

Още: Зеленски вече провежда разговори на четири очи в САЩ, над 20 срещи очакват президента (ВИДЕА)

Зеленски пак предлага мир, Русия и Украйна се целят в "Алтернатива за Германия" (ОБЗОР - ВИДЕО)