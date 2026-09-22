Откриха мъртва посланичката на Португалия в София

Откриха починала в дома си посланичката на Португалия нейно превъзходителство Ана Мария Рибейро да Силва. Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа, уточнява "24 часа". Вчера 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. По тялото й няма следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва е посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия. Дипломатката е юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.

Министерство на външните работи на България е информирано от португалска страна за смъртта на посланика по установен дипломатически ред. МВнР оказва необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции.