Църковен празник на 23 септември: Направете това, привлича щастие и късмет у дома

На 23 септември православният календар отбелязва Зачатието на Йоан Кръстител. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 23 септември - традиции, обичаи и забрани

Това е един от най-важните църковни празници, отбелязващ събитията, когато светиите Йоаким и Анна, отците на Йоан, получили знамение от Бога за раждането на бъдещия пророк. Този празник отбелязва началото на живота на този, който е предшествал Иисус Христос и го е кръстил в река Йордан.

Празникът отбелязва чудото на бездетните Йоаким и Анна получили Божието обещание да станат родители на Йоан Кръстител. Той символизира Божието провидение и силата на молитвата, както и подготовката на света за идването на Месията.

Йоаким и Анна били благочестиви, но дълго време били бездетни. В еврейската култура по онова време бездетността се смятала за голяма социална и духовна трагедия, затова двойката я преживявала като тежко изпитание. Те се молили на Бог за дете, но дълги години молитвите им оставали без отговор. Според легендата, ангел се явил на Анна и ѝ съобщил, че ще роди син, когото ще кръсти Йоан.

Зачеването и раждането на Йоан е чудотворно: Анна вече е била в напреднала възраст и не се е очаквало естествено раждане. В християнската традиция то се смята за подобно на зачеването на Дева Мария – ясен знак за Божието провидение.

Народните поличби на този ден показват каква ще е есента и реколтата. Мъглата на разсъмване означава дъжд. Ясното време означава топла есен и добра реколта. Червеното или розово небе вещае съответно вятър или дъжд.

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Какво не бива да правите утре? Ако берете плодове, не бързайте да откъснете всички. Оставете малко за птиците – те също се нуждаят от храна по това време. На този ден се смята за тежък грях да се изхвърля боклук в природата, да се пали огън навън, да се плюе на земята или да се отсичат дървета. Най-добре е също да се въздържате от риболов. Избягвайте конфликти с близки. Кавги, стари обиди и обвинения могат сериозно да увредят взаимоотношенията, понякога дори завинаги.

Какво можете да правите утре? На този ден вярващите се молят за изцеление на тялото и душата: възстановяване от болести, особено главоболие, облекчаване на лоши навици и вътрешни страхове, успокояване на тревожни мисли, както и за дара на живота и раждането на дете. Денят се смята за особено благоприятен за изпълнението на домакински задължения - вярва се, че това привлича щастие и късмет у дома.