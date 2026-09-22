"България направи повече грешки за един мач, отколкото добър отбор за цял турнир"

Бившият роден национал Георги Братоев направи подробен анализ на загубата на България, с която отпадна от Европейското първенство по волейбол. "Лъвовете" приключиха участието си на тазгодишния шампионат на Стария континент по най-болезнения начин. Те поведоха в 1/8-финала срещу Германия, но допуснаха обрат и загубиха с 2:3. Отборът на Джанлоренцо Бленджини започна много силно и спечели първите два гейма. През третата част германците набраха инерция и поеха инициативата, а грешки на родните волейболисти зачестиха.

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Така се стигна до решаващ тайбрек. В него напрежението взе връх, тъй като "лъвовете" допуснаха редица грешки от сервис, които се оказаха ключови за крайния успех на бундестима. След края на мача стана ясно, че родните национали са направили 28 пропуски само от начален удар. Братоев подчерта този аспект от играта на България, като заяви, че един добър отбор не допуска толкова неточности за цял турнир, камо ли за един мач.

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В новия епизод на SportCast Volleyball Братоев заяви: "В този мач направихме грешки, колкото добри отбори не правят за цял турнир. Тези грешки са просто несъвместими с победата. Умората си пролича. Алекс Николов за този турнир изигра шест мача, заби 250 топки, би още 100 сервиса и скочи 150 пъти на блок. Той не е от желязо. Но ми харесва, че дори когато нямаха сили, не се отказаха."

Как победата с Полша се отрази на България

Бившият разпределител също така посочи, че емоциите са изиграли ключова роля. В предния си мач "лъвовете" постигнаха много драматична победа над европейския шампион Полша с 3:2. Именно след нея очакванията са били големи: "Разликата в двата мача е тежестта в отговорността. В мача с Полша можеш да станеш герой, а ако загубиш, просто губиш от най-добрия отбор в света. В следващия мач обаче може да загубиш безумно много. При 2:0, ако някой ми беше каза, че ще ни обърнат, щях да кажа "уау". Аз и не очаквах Румъния да победи Украйна с 3:0. След силен мач е винаги трудно, защото сам си поставяш по-големи очаквания, които не винаги можеш да оправдаеш."

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