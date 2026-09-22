ЕС и Канада създават нов глобален съюз P4M, но без участие на САЩ, Русия и Китай

ЕС и Канада подготвят нов международен съюз, наречен P4M (Партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет). Той ще бъде представен днес в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Към инициативата се присъединиха и Бразилия, Кения, Индия и Австралия. Съюзът е замислен като отворен формат, към който други държави могат да се присъединят в бъдеще. Това ще бъде съюз на държави от различни региони и с различни политически традиции, които искат да си сътрудничат въз основа на принципите на Устава на ООН.

Участниците искат да засилят международното сътрудничество и ролята на ООН, както и да работят заедно по изкуствения интелект, изменението на климата, гарантиране на веригите за доставки и диверсификация на икономическите ресурси и борбата със здравните кризи и пандемиите.

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Новата група се оформя на фона на засилващо се съперничество между големите сили и кризата на традиционните международни формати. В бъдеще тя може да се превърне в алтернатива на Г-20, където сътрудничеството става все по-сложно заради разногласията между големите сили.

Припомняме, че отделно от това ЕС вече предложи на Канада да стане първият по рода си "асоцииран член" на Европейския съюз – с особено тясно сътрудничество в областта на икономиката, технологиите, енергетиката и отбраната.

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