Зеленски пак предлага мир, Русия и Украйна се целят в "Алтернатива за Германия" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако имате гаранции за сигурност, ще бъдете ли готов да приемете ситуация, в която Украйна запазва това, което е удържала (като територия) и Русия задържа това, което е взела (от украинските земи)? На този въпрос украинският президент Володимир Зеленски отговори това: Описаната ситуация ще замрази войната. Ще спре войната по линията на контакт и ще пренесе въпроса на полето на дипломацията, партньорите и посредниците. "Да, готови сме за това, казвали сме го – ако Русия е готова да спре огъня, без условия, просто да спре и да говори (да мине на полето на дипломацията). Ако не харесват нещо (в преговорите), добре. Ако искат да се бият след време – добре, зависи от тях, но е лоша идея. По-добрата идея е: спрете войната без (повече) загуби, преминете към дипломация":

President Zelensky says Ukraine is ready for an unconditional ceasefire that would stop fighting along the current contact line and shift the process to diplomacy with mediation by international partners. “If the Russians are ready for ceasefire, yes, without conditions, just… pic.twitter.com/loO0HgTzQD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2026

Думите на Зеленски идват след като за пореден път американският президент Доналд Тръмп избухна, че "тази абсурдна и никога не свършваща война с Украйна трябва да бъде спряна". Тръмп написа това в социалната си мрежа Truth Social като част от публикация, която може да се счита за натиск срещу Русия – с констатация, че Руската федерация вече не контролира "дизеловата си петролна индустрия". В подкрепа на думите на Тръмп, украинският генщаб обяви официално, че между 14-ти и 20-ти септември са били ударени и съответно спрени Сизранската рафинерия в Самарска област, "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл и Московската рафинерия. Това значи, че над 45% от проектните мощности за преработка на петрол в Русия. Само "Славнефт-ЯНОС" и Московската рафинерия преработват годишно около 26-27 млн. тона суров петрол – ОЩЕ: Московската рафинерия спря работа след масирания украински удар от 20 септември

Trump says Russia has “lost control of its Diesel Oil Industry” amid Ukrainian strikes, claiming many refineries have been blown up and are temporarily out of commission. He again called for an end to the war and claimed around 25,000 people, mostly soldiers, are killed each… pic.twitter.com/TiakQebsiA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2026

Предвид всичко това, Зеленски беше категоричен: Спираме ударите по руските рафинерии, ако Русия спре ударите по украинската енергийна инфраструктура, по украинската критична инфраструктура (жп, ВиК, търговски центрове и т.н.) и по украинските пристанища, откъдето се изнася на първо място зърно. А според The Guardian, Тръмп ще притисне Зеленски на срещата им днес, 22 септември, да има примирие с Русия поне за ударите по енергийна инфраструктура – ОЩЕ: Стана ясно кога Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк

Русия мисли как да воюва, не как да има мир

В свой материал Bloomberg набляга, че украинският премиер Серхий Корецки е казал следното: украинското правителство се готви за най-лошото през идващата зима заради Русия. То увеличава броя на местата, където хората могат да потърсят подслон, да получат топла храна и да заредят мобилните си устройва в случаите, когато руски удари спрат тока. В Украйна се опасяват, че Русия набляга напоследък на удари с дронове с реактивни двигатели за сметка на по-големи пакети от балистични ракети, защото натрупва резерви от такива ракети и ще ги използва по-масирано през зимата. Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от поне 300 прехващача за ПВО системите си "Пейтриът" за зимата, докато много украинци се запасяват с дърва за огрев, купуват генератори и стоки от първа необходимост или се местят да живеят на по-безопасни според тях места.

Русия планира да произведе до 2000 ракети-дронове "Дан-Т" до края на 2026 г. и до 14 000 през 2027 г., съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на свои източници. Оръжието с реактивен двигател може да бъде изстрелвано от самолети или хеликоптери и автономно да изминава стотици километри. Отделно, Politico посочва, че Русия планира да разшири производството на въглеродни влакна за корпуси на дронове в икономическата зона "Алабуга" - до 500 тона годишно от 2029 година нататък, което ще позволи увеличение на производството на дронове клас "Шахед" - до 28 000 годишно. А украинската компания "Влучник" завърши вътрешни тестове на "Зорелит V5" - нов дрон-прехващач на безпилотни системи с реактивни двигатели като "Гербера" и моделите на "Геран" (2, 3 и 4). Компанията обяви, че е готова да доставя продукта си на украинската армия. Прехващачът има заявена максимална скорост от 416 км/ч, обхват до 47 км и капацитет за бойна глава от 300-600 грама. Той може да се насочва и с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

На този фон, сателитни снимки показаха успешен украински удар по руския полигон "Цимбулово" за изстрелване на дронове в Орловска област. Ударени са бункери и хангари, в които се счита, че са складирани дронове, включително с реактивни двигатели, както и площадки за изстрелване на безпилотни апарати. При атаката са използвани и ракети "Нептун", по предварителни данни – ОЩЕ: Пак гори руска рафинерия след украински удар, десетки руски ракети поразиха цели в Киев, Днипро и родния град на Зеленски (ВИДЕО)

Ukrainian forces struck the Tsymbulovo drone launch site in Russia’s Oryol region on September 21. The facility is used to launch attack drones, including jet-powered types, against Ukraine. Reported damage includes hits on bunkers and hangars, while several drones were burned at… pic.twitter.com/cMcq4uuymP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2026

За да ограничи щетите от такива атаки, в Москва вече укрепват ТЕЦ 8 с бетонни блокове. Един ТЕЦ, осигуряващ топла вода и ток за южните части на руската столица, вече беше атакуван на 20 септември. Всяко предимство за сваляне на вражески дронове се използва във войната – независимо дали е високотехнологично или нещо по-просто – ОЩЕ: Украинските дронове стигнаха и до основен за Москва ТЕЦ. Зеленски даде данни за свършеното (ВИДЕО)

An unconventional drone intercept method: Russian MANPADS crew operating from a construction crane basket.



The elevation, even modest, actually improves firing conditions by clearing line-of-sight obstacles like streetlights, power lines, and buildings that normally block… pic.twitter.com/f8HVJoiOoW — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026

Битката за Украйна: Бойно поле "Европа"

Маркус Фронмайер, говорител на парламентарната група на "Алтернатива за Германия" (АзГ) в Бундестага, е посетил Москва и е обсъдил с главния изпълнителен директор на "Газпром" Алексей Милер възможността за възобновяване на доставките на руски газ за Германия. Това съобщава Deutsche Welle. Заместник-лидерът на парламентарната група на АзГ Беатрикс фон Щорх потвърди посещението. Според нея партията е заинтересована от възобновяване на търговията с Русия и осигуряване на по-евтини газ и петрол. По-рано Reuters съобщи, че Кирил Дмитриев (директора на Руския фонд за чуждестранни инвестиции и икономическо оръжие на руския диктатор Владимир Путин в руската дипломация) и представители на АзГ обсъждат евентуалното възобновяване на доставките на руски газ за Германия.

"Трябва да работим с АзГ" - думи на бившия украински външен министър Дмитро Кулеба. Той увери, че е говорил със свои познати и източници "там", като те са му казали, че в АзГ има хора, които не вдигат шум, но са много влиятелни във формирането на партийната политика. Тези хора, според Кулеба, разбират добре, че на Украйна трябва да бъде помагано – затова и Киев следва да си сътрудничи с тях:

Former Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba:



We have to work with AfD.



I spoke with acquaintances there, and they say that there are people who sit quietly but are quite influential in shaping the party line, who understand that Ukraine needs to continue to be supported and… pic.twitter.com/Hu9EIKpsoc — Clash Report (@clashreport) September 21, 2026

Чешкото издание Seznam Zprávy направи репортаж как в ЕС капитан Михаил Звинчук, бивш служител на пресслужбата на руското военно министерство, създал известния Z-канал "Рибар", развива „информационна“ дейност в Европа. Журналисти на чешката медия примамили сътрудниците на Звинчук, като ги убедили, че ще могат да интервюират експерта по медийна грамотност и дезинформация Бохумил Картоус. Картоус предварително получил покана за интервю, в което се казвало, че "руският мозъчен тръст "Рибар" подготвя документална поредица, посветена на актуалната социално-политическа и икономическа ситуация в Европа". Картоус бил информиран, че снимките се провеждат не само в Чехия, но и във Франция, Белгия, Австрия, Унгария, Словакия, Сърбия и Босна и Херцеговина. Експертът получил предварително въпроси относно нарастващата подкрепа за десни и евроскептици в Чехия и възможността за нормализиране на отношенията с Русия.

Според чешката медия, искането за интервю е дошло от руския гражданин Борис Дворкин, известен документалист, който работи с фондация "История на Отечеството", ръководена от директора на СВР Сергей Наришкин. Кореспондентът Виталий Чашчухин и операторът Игор Долматов са присъствали на срещата с чешките журналисти. Те са били идентифицирани от видеозапис, направен по време на срещата – там Чашчухин казал, че снимат "произведението" си за "Рибар". И двамата притежават документи за пребиваване в ЕС. Seznam Zprávy уточнява, че Чашчухин е работил за "Известия", "Пети канал" и РЕН ТВ. И двамата участници в снимките за "Рибар" бързо са напуснали срещата, когато са осъзнали какво се случва. За нарушаване на санкции, наложени на Звинчук и "Рибар", избягалите пратеници на Звинчук за снимките в Чехия са изправени пред до 8 години затвор, твърди Seznam Zprávy.

Russian propagandists are filming a documentary series in Europe



The military propaganda project “Rybar,” which is directly linked to the GRU, is filming a documentary series about the political and economic situation in Europe. Czech outlet Seznam Zprávy reports this.… pic.twitter.com/IRkx8T0XeN — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2026

Освен това, според чешките журналисти руски пропагандисти са се опитали да интервюират и евродепутата Иван Давид, чешкия енергиен експерт Владимир Щепан, бившия ръководител на чешкото военно разузнаване Андор Шандор и словашкия публицист Само Марец.

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Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 132 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 21 септември е имало 248 бойни сблъсъка спрямо 238 на 20 септември. Руснаците са хвърлили 305 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 10 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2795 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 110 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9647 FPV дрона, което е с около 580 надолу спрямо предното денонощие", сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

💥 Airstrikes on Bridges: Defense Forces Disrupt Russian Logistics on the Huliaipole Axis.



On the Huliaipole axis, within the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps, Ukraine’s Defense Forces carried out a series of airstrikes against the enemy’s logistical… pic.twitter.com/A5e6u2Fnqd — 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 21, 2026

Най-голям брой руски пехотни атаки са регистрирани в Покровското направление – 33, като там вече има данни, включително геолокализирани, за руски войници в югозападните покрайнини на Добропиля – малко на брой все още, които опитват да установят позиции и съответно да изчакат допълнителни подкрепления. Още 19 руски пехотни атаки е имало в направлението от Торецк към Константиновка. Руската армия се е активизирала и в района на Гуляйполе, Запорожка област – извършени са 14 руски пехотни атаки там и на запад, с поглед към Орехов. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, са организирани 10 руски пехотни атаки, като американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната отчита руски напредък в южните покрайнини на Вовчанск на база геолокализирани видеокадри от украински обстрел по нови руски позиции там. За пореден път институтът повтаря, че руски източници не спират да преувеличават какво се случва в направлението към Велики Бурлук, Харковска област – руското военно министерство обяви, че са превзети още 2 села, Пилна и Новоолександровка, обаче американският мозъчен тръст казва, че не е открил никакви геолокализирани кадри, които да показват, че има руски позиции на разстояние, по-близко от 10 километра от Пилна и цели 25 километра от Новоолександровка. Впечатление прави как в и около Купянск боевете не са толкова интензивни и явно руснаците така и не могат да направят нищо засега, градът си остава украинска позиция.

ОЩЕ: Огнен дракон над Москва за мир: Путин не чува, Русия се закани да отговори (ОБЗОР – ВИДЕО)

Crews of the 3rd Mechanized Battalion of Ukraine’s 60th Mechanized Brigade are striking concentrations of Russian personnel during Operation Vivaldi. The brigade says the liberated territories remain under its control as the operation continues. #Ukraine pic.twitter.com/punVPBharC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 21, 2026

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко е категоричен, че в момента руската армия е в най-тежкото си положение, откакто започна да воюва пълномащабно в Украйна. Според него, руските сили вече са неспособни да провеждат мащабни настъпателни операции и дори губят позиции, които са завзели още през 2022 година. Конкретният пример е Святогорск и твърдението на Владимир Путин, че е превзет, след като фронтът в този район е на над 10 километра на изток. Путин твърдеше, че на руската армия ѝ оставали да превземе 100 жилищни сгради от общо 11 000 в Лиман и поне тази лъжа беше по-оправдана, защото в покрайнините на Лиман имаше руски войници (допреди да излязат подробностите по операция "Вивалди") – позорът със Святогорск обаче е по-фрапантен, според Коваленко. В края на краищата, как можеш да контролираш Святогорск, ако не контролираш река Нитрус? Как можеш да контролираш Лиман, ако си принуден да бягаш отвъд Жеребец, пита Коваленко. А защо се стигна до тази нагло-смешна лъжа – за да има повече кураж за "Единна Русия" за изборите за Думата, макар и фалшифицирани фрапантно. В Думата влезе и генерал Александър Лапин – този, който беше принуден да бяга от Лиман още през есента на 2022 година, посочва Коваленко, който е категоричен, че 2026 година се е превърнала в провал за руските амбиции на бойното поле в Украйна - ОЩЕ:

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров обаче каза пред "Украинска правда", че постоянно е отказвал на украинския генщаб да купува нови оръжия, след като е имало достатъчно количества на склад. Той даде пример със 152-мм снаряди и 122-мм снаряди – около 800 000 бройки, които са стояли в резерв. Федоров отказал да купува и още бронетранспортьори, като е настоявал да се купуват пикапи и да се модифицират с оръжия. Всъщност в очерка на "Украинска правда“ Федоров разказва и как се сблъскал с Андрий Ермак, бившия началник на канцеларията на Зеленски – заради проекта за армия от дронове и първия корупционен скандал за 254 млн. гривни, който взема главата на Юрий Шигол, бивш ръководител на Украинската служба за специални технологии. А началото на края за Федоров като министър, по думите му, била 2025 година и промяната на правомощията на украинските антикорупционни органи, която предизвика бурни вътрешни протести и недоволство от Запада. Заради този провален опит на Ермак да ограничи правомощията на Антикорупционното бюро на Украйна и на тамошната спецпрокуратура, самият Ермак се заел да елиминира политически Федоров. Ермак загуби тази битка заради корупционния скандал с Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на самия Зеленски, но Федоров губи също, защото е искал твърде много твърде бързо: тотална дигитализация на обществените поръчки в Украйна (прозрачни търгове) и на процеса на назначения в украинската армия (Федоров беше министър на дигиталната трансформация преди да стане министър на отбраната). А това, изглежда, е било видяно и от самия Зеленски като вътрешнополитическа конкуренция, такова е усещането на Федоров, макар че Зеленски му е предлагал да стане премиер на Украйна, обаче Федоров е искал да продължи реформите си в сферата на отбраната. В крайна сметка Зеленски е бил убеден, че Федоров залага във военната сфера на неизпълними неща като технологично-бюрократичен процес – конкретен пример е как е пропуснат договор за ракети-прехващачи за ПВО "Пейтриът", защото Федоров е държал целия одит на поръчките в свои ръце, изолирайки дори голяма част от украинското министерство на отбраната. Това се счита от младия министър за неизбежна грешка в процеса на промяна на системата, но тя е пример как самата система в крайна сметка го е победила и пред Зеленски – ОЩЕ: С нетипична бързина Зеленски подписа закона за връщане на независимостта на антикорупционните органи