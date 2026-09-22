Зеленски вече провежда разговори на четири очи в САЩ, над 20 срещи очакват президента (ВИДЕА)

Украинският президент Володимир Зеленски, заедно с първата дама Олена Зеленска и дипломатическа делегация пристигнаха в САЩ за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, като срещата трябва да започне около 20 часа българско време. Освен това украинският президент има в програмата си още 20 срещи с европейски лидери (включително с френския президент Еманюел Макрон, с когото срещата вече се състоя), с американски сенатори и членове на Камарата на представителите, ръководители на международни организации, водещи американски компании и мозъчни тръстове. Както и миналата година той ще участва и в срещата на върха "Кримска платформа" в Ню Йорк.

Конкретно на срещата с Макрон двамата вече са обсъдили зимния пакет за подкрепа на Украйна. "Има готовност за предоставяне на допълнителни системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и ракети за тях в рамките на заема от Европейския съюз", се казва на президентския сайт на Зеленски. Обсъдена е и противобалистичната програма "Фрея". "Разчитаме на първите резултати тази година", заяви Зеленски.

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Състояла се е и срещата на Зеленски с двупартийна делегация от американски сенатори, на които той е благодарил за силната подкрепа и за гласуването за законопроекта за санкции на Линдзи Греъм. Обсъдени са били нуждите на Украйна от прехващачи на балистични ракети и предизвикателствата преди зимата.

I met with @EmmanuelMacron. We spoke primarily about security and the winter support package for Ukraine. We are also ready to secure additional SAMP/T air defense systems and missiles for them using the financial resources available through the EU loan.



We continue working on… pic.twitter.com/jYGDu124gz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

I began my visit to New York by a meeting with U.S. senators. I thanked them for their strong bipartisan support for Ukraine and for passing The Lindsey Graham’s sanctions bill. This is absolutely the right step, and once it is fully implemented, peace and guaranteed security… pic.twitter.com/CZ9DJz65Ok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

Снимки: president.gov.ua

Първата дама Олена Зеленски ще говори пред студенти и преподаватели в Колумбийския университет. В ООН тя ще представи резултатите от срещата на върха на първите дами и господа. Тя ще има и серия от срещи с представители на американския бизнес и филантропи в подкрепа на проекти на Фонда "Първата дама на Украйна". Ще има и редица двустранни срещи, включително със съпругата на британския премиер и президента на Световната банка.

Също така бе съобщено, че на път към САЩ, на летище в Ирландия, Зеленски е успял да се срещне с директора на ЦРУ Джон Ратклиф. За какво са разговаряли не бе оповестено.

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