Излъчиха първия 1/2-финалист на Европейското първенство по волейбол в София

Ясен е първият 1/2-финалист на Европейското първенство по волейбол! Олимпийският шампион Франция не остави никакъв шанс на Румъния и се класира за финалната четворка. "Петлите" надделяха с 3:0 гейма (25:16, 25:19, 25:19) над северната ни съседка в столичната "Арена София" за по-малко от час и половина. По този начин те взеха "реванш". За французите предстои среща с победителя от мача Италия - Финландия.

Франция не остави никакъв шанс на Румъния в София

Двата отбора бяха заедно и в една предварителна група D на първенството, която се игра в Клуж-Напока и заедно пристигнаха от там в София. Тогава обаче в последния двубой от потока румънците спечелиха с 3:2. На 1/8-финалите Румъния поднесе изненадата, след като елиминира Украйна с 3:0, а Франция трудно се промъкна срещу Гърция с 3:2. В днешния ден обаче французите бяха с една класа над съперника си, който нямаше аргументи. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви илюзорни шансове за краен успех.

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В първия и в третия гейм сценарият беше сходен, като играта вървеше точка за точка. В началната част равенството остана до 13:13, след което Франция стегна блокадата и буквално отказа румънците - 18:13, 22:15 и в крайна сметка спечелен гейм на 16. Във втората част "петлите" имаха късмета румънците да направят поредица от непредизвикани грешки и рано-рано да изостанат, като дори и опитите им да съкратят пасива с мощен начален сервис и атаки през центъра не донесоха резултат.

В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8:8, а грешките от румънската страна на мрежата валяха една след друга. Тео Форе беше над всички за Франция с 19 точки, като 6 от тях дойдоха от единичната му блокада. Франсоя Ютц остана с 11 и 7 от блокадата, а 9 прибави Матис Ено.

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